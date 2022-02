En aquestes últimes setmanes hem anunciat quatre nous projectes que, si no hi ha cap contratemps (la pandèmia ha aguditzat la prudència), seran realitat enguany. Els quatre tenen en comú que són iniciatives molt demandades per la ciutadania i que, a més, són compromisos electorals dels socialistes de l’Alcora. Una cosa porta a l’altra, en realitat, ja que vam realitzar un minuciós treball d’escolta als veïns i veïnes abans d’elaborar el nostre programa.

Un d’aquests projectes és la rehabilitació de la històrica Torre del Repés, un nou repte dins del nostre objectiu de recuperar i fer valdre el patrimoni històric, cultural i industrial de l’Alcora. En una primera fase, es durà a terme la consolidació de la coberta i la rehabilitació de les parets externes. La finalitat és en un futur recuperar i convertir aquest important immoble en un museu d’interpretació de la història de l’Alcora i per a això, primer, cal posar-ho a punt. El Montlleó D’altra banda, millorarem un emblemàtic parc del nostre poble, el Montlleó, una actuació que s’emmarca dins de l’ambiciós pla de l’equip de govern de condicionament i millora dels parcs i jardins. L’objectiu és, mitjançant la reposició d’espècies vegetals de caràcter arbustiu i la plantació de gespa, transformar un espai ara deteriorat en una gran zona verda d’esbarjo i esplai per al gaudi dels veïns i veïnes. També il·luminarem el camí Borja, que és una de les peticions que hem recollit a través de la iniciativa Despatx al carrer, barri a barri, amb la qual hem recorregut tots els barris, urbanitzacions i pedanies de l’Alcora. És necessari dur a terme aquesta actuació, ja que es tracta d’un camí molt transitat, sobretot des de la creació d’una zona verda al carrer Borja i l’obertura al públic de la nau dels forns de la Reial Fàbrica. Enguany, a més, el camp de tir Salvador Bartoll sumarà una nova modalitat: Compak Sporting. Es tracta d’una iniciativa molt demandada pels usuaris que donarà un nou impuls a les instal·lacions. No són grans inversions ni megaprojectes, però donaran resposta a necessitats i demandes de molts alcorins i alcorines. Els contractes estan per a complir-los i per als socialistes de l’Alcora el nostre programa electoral és un contracte amb la ciutadania, i encara que la pandèmia ha fet desviar-nos del full de ruta inicial, estem fent tot el que està al nostre abast per tal de materialitzar cadascuna de les propostes. Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la provincia