Bajada de impuestos ya

Resulta incomprensible que los gobiernos tripartitos de izquierdas, a nivel autonómico y nacional, sigan negándose a bajar los impuestos de forma inmediata. Mientras hay gente que no puede llegar a fin de mes; mientras la inflación desbocada complica cada día más la existencia a las familias; mientras los trabajadores sufren para llenar el depósito de gasolina para ir a trabajar; mientras los autónomos (más de 40.000 en la provincia de Castellón) exigen suspender la nueva subida de las cotizaciones por segundo año consecutivo; mientras miles de pymes se ahogan y siguen sin cobrar las ayudas pendientes de los fondos de recuperación; mientras hay sectores como los transportistas, los pescadores o los agricultores que están desesperados porque trabajan por debajo de costes de explotación; o las empresas ya no saben qué más hacer para lograr sobrevivir… mientras todo esto ocurre, el Estado dispara su recaudación por la subida de los precios de la energía y de los combustibles y la izquierda se niega a bajar los impuestos especiales o el IVA.

Sánchez y Puig, si tuvieran voluntad política, podrían aprobarlo hoy mismo. Querer es poder. Sin embargo, ponen excusas e intentan desviar la atención con anuncios de pequeños parches que no solucionan nada, hablando de propuestas genéricas para ganar tiempo, de posibles bajadas de precios “quirúrgicas y selectivas”, y --en definitiva-- dando largas mientras los ciudadanos se desesperan. Son responsables del padecimiento de mucha gente, de tanta incapacidad en la gestión de los servicios públicos, cada vez más deteriorados pese al esfuerzo de sus profesionales.

No puede ser que las arcas estatales y autonómicas se beneficien de la escalada de precios de la energía y de los combustibles a costa del sufrido ciudadano y que, aun con todo, sean incapaces de mover un dedo negándose a una bajada de impuestos inmediata.

La gente se desespera

Hay que rebajar el IVA y los impuestos especiales sobre los hidrocarburos (gas y gasolina) y la electricidad ya, sin seguir aplazándolo a fin de mes. No sabemos a qué esperan porque el coste de la vida se dispara y la gente se desespera. En Castellón, el sector cerámico padece especialmente esta crisis. Junto a la escasez de materias primas, el alza disparada de los precios asfixia un sector básico en la creación de empleo y riqueza.

Es necesario poner en marcha un paquete de medidas fiscales ambicioso, porque --insisto-- cualquier solución pasa por bajar impuestos. El contribuyente no puede más con este infierno fiscal. No es de recibo, por ejemplo, que la Comunitat Valenciana, junto con Cataluña, sea donde las rentas más bajas pagan más impuestos en IRPF. De hecho, el Consell de Puig ha rechazado en les Corts hasta en dos ocasiones bajar impuestos a las rentas más bajas, a los que más lo necesitan. Así no podemos seguir.

En realidad, esta izquierda vive de espaldas a la realidad, llenándose la boca de promesas y planes que nunca se cumplen, amparándose en excusas para, en lugar de reducir el gasto político, seguir engordando la administración, aumentando el dispendio en asesores y chiringuitos públicos con la única finalidad de enchufar a los amigos. Sirva como ejemplo la nueva Oficina Valenciana de la bicicleta.

La única alternativa seria, trabajada y con experiencia de gestión para volver a la senda del crecimiento es la que ofrece el PP con la revolución fiscal que proponemos. Por citar un ejemplo concreto de cómo gobernamos, el IAE provincial en Alicante está al 5% mientras en Castellón se sitúa al 30%. Todos nos sumamos al clamor unánime contra el gobierno para que actúe ya.

Presidente PPCV