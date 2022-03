Siguen sin saber gestionar

En mayo se cumplirán tres años de gobierno del PP en Segorbe. Tres años en los que el equipo de gobierno no hecho nada. Bueno, decir la palabra nada, es mentir. Se han hecho fotos, muchas fotos.

La gestión de la alcaldesa Mª Carmen Climent y de su equipo de gobierno deja mucho que desear. Cada vez se hace más evidente y eso se ve reflejado en los presupuestos que aprueban, y que a los dos meses rectifican con la incorporación de remanentes, quedando modificadas prácticamente todas las partidas. Lo que quiere decir que sus presupuestos, cuando los presentan, no son reales.

Evidentemente, muchos pueden pensar que mis valoraciones no son objetivas, porque estoy en la oposición, pero no es así. Podrán gustarme más o menos sus proyectos, que no son los que yo llevaría a cabo, pero lo que es evidente es que los presupuestos de 2021 reflejaban un descuadre, sus modificaciones de crédito contienen errores o crean nuevas tasas con los porcentajes mal calculados. Esto no es ideología, esto son hechos.

Reconocimiento extrajudicial de crédito

Pero el colmo de su mala gestión se ha visto reflejada en el último pleno extraordinario, que la alcaldesa convocó hace unos días, y que incluía un reconocimiento extrajudicial de crédito (facturas sin pagar de 2021). Y que tuvieron que retirar del orden del día porque contenía errores de los que no se habían dado cuenta.

Estas facturas siguen sin pagarse porque no tienen contrato, porque no tienen crédito suficiente o porque no tienen ninguno de los dos. Y a estas irregularidades, le sumamos que incorporan facturas de 2022 que tampoco tienen contrato y que están sin firmar por el concejal.

Creo que la alcaldesa y su equipo de gobierno se ríe todos nosotros y piensan que con su mayoría absoluta pueden hacer lo que les dé la gana, hasta incluso saltarse la ley.

Portavoz del grupo municipal socialista en Segorbe