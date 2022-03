Nules, entre todos, lo hemos logrado

En nuestra costa mediterránea los sedimentos se acumulan en la parte norte de los puertos y la regresión, en la sur. El puerto de Burriana se construyó en 1930 y desde entonces las playas de Nules han perdido 120 metros de línea de costa, poniendo en peligro el turismo y la agricultura con la salinización de los acuíferos y campos. Pero también l’Estany y la Marjal, sin olvidarnos de las emblemáticas Casetes, historia viva, refugio de muchos en la guerra civil, hasta del poeta Rafael Alberti.

En noviembre, tras el temporal Blas, la fuerza del mar ocasionó grandes daños en Les Casetes, poniendo en riesgo a las personas. La alcaldía tuvo que construir un muro para proteger personas y bienes, disponiendo Costas que el Ayuntamiento lo retirara. Luego tuvimos la multitudinaria manifestación y el enquiste del problema.

Ciudadanos presentó una serie de medidas en Les Corts, referenciando los informes técnicos del 2015 entre los puertos de Castelló y Sagunto publicados en el BOE. Pedimos la construcción urgente de espigones y la regeneración de la costa de Nules, así como no retirar el muro hasta que no se construyan otras medidas de contención. No podemos olvidarnos de Les Casetes, queremos que la Generalitat y el Gobierno central protejan jurídicamente estas viviendas como patrimonio cultural valenciano modificando la Ley 22/1988 de Costas.

La polarización política, la división social y el frentismo estancan la sociedad. El diálogo debe imperar. El centro, Cs, los liberales, tendemos puentes de entendimiento, hace unos días logramos transaccionar con el PSPV y Compromís nuestra iniciativa para proteger la costa castellonenses y Les Casetes y, luego, convencimos al resto de grupos parlamentarios para que la aprobaran. Es un pequeño paso y grande a la vez, hemos hecho política útil. Nules, lo hemos logrado, hoy hemos ganado todos.

Diputado de Cs en Les Corts