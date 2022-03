El Gobierno gobierna

Querid@ lector/@, hace unas semanas escribí un corto en este rincón en el que decía que, a pesar de todo, el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, el de PSOE y Unidas Podemos, el que está formado por la primera coalición de la democracia, sigue gobernando con acreditada dignidad. Y que quede claro, para que nadie tenga dudas ni se despiste, que cuando digo eso, a pesar de todo, me refiero a no poca cosa y, además, no buena.

Simplemente relato y denuncio que a pesar de las dificultades de la pandemia, de la crisis económica, de la guerra y su influencia en los precios de la energía, de las alarmas de voceros no neutrales de la comunicación... pero sobre todo de la poco útil oposición política de la derecha (poco democrática, liberal, europeísta y patriota), el gobierno sigue gobernando. Y lo ha hecho tan decentemente que en el coronavirus fue el primero en vacunar a sus ciudadanos, en los fondos de reconstrucción defendió y consiguió junto con Francia e Italia que Alemania y Holanda cedieran y permitieran el 50% a fondo perdido y, ahora, en la última cumbre europea, el presidente, España, ha conseguido que la UE le permita intervenir la energía, que pueda limitar el precio del gas y, al tiempo, desacoplarlo del de la electricidad. No digo que este todo resuelto ni que el presente ni el futuro vaya a ser cosa fácil. No. Incluso dicen los especialistas que la guerra tendrá efectos peores que la pandemia. Pero lo que sí digo es que, en estas tierras y por el poder político y no por amor al país ni a los ciudadanos, la derecha no solo no colabora sino que, peor aún, ha viajado hasta la UE para pedir que recortaran los fondos europeos de reconstrucción. En consecuencia, y ante lo que se ve, afirmó que, pese a todo, el Gobierno con esfuerzo y dificultades ha ido encontrando soluciones. El Gobierno ha ido gobernando. Analista político