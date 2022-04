La matanza de Bucha

La crueldad de la guerra de Ucrania se puede resumir en el hallazgo de cientos de cadáveres, tirados literalmente en el suelo, en la localidad de Bucha. En su retirada hacia Bielorrusia, el ejército ruso ha dejado atrás un catálogo de crímenes contra la humanidad, que revela su brutalidad y monstruosidad.

Violaciones, torturas, asesinatos de civiles con las manos atadas a la espalda, como si de un macabro tiro al blanco se tratara, y fosas comunes, quedarán como icono de esta barbarie. Es una práctica ya vista antes por el ejército ruso desplegado en Chechenia en 1999 y 2000, conocida como zachistki o limpieza. Es decir, matar a todos en edad de empuñar un arma, aunque no pertenezcan a milicia alguna. La consigna es clara: si no se puede controlar un territorio, que no quede nada con vida.

Es difícil ponerse en la mente de una persona que realiza semejante salvajada, a no ser que se sea un Spetsnaz, los soldados de élite del ejército ruso. Los temidos Spetsnaz reciben un entrenamiento específico con cadáveres cuyo fin es conseguir que los soldados sean inmunes a los horrores de la guerra, deshumanizándolos.

Esto, unido a un trabajo mental donde se les convence de la supremacía del pueblo ruso frente al eslavo, explica parte del genocidio. Por último, aparece el efecto Lucifer, proceso de trasformación por el cual una persona normal es capaz de cometer un acto atroz debido a la influencia poderosa del factor situacional.

Y es que no es tan difícil que una buena persona actúe con maldad dependiendo del entorno y las circunstancias, pues los impulsos arcaicos son muy fuertes y, en situaciones extraordinarias como la guerra, pueden emerger; no debido a factores psicológicos o traumas personales, sino a la presión del ambiente. Un escenario así, hace que los individuos se insensibilicen y puedan actuar de forma feroz y despiadada, justificando lo injustificable, un genocidio.

*Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)