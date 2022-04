Units per Torre la Sal

Units pel Poble-Compromís a Cabanes hem estat al Senat per demostrar el nostre suport al veïnat de Torre la Sal davant de totes les agressions que estan patint per part del Ministeri de Transició Ecològica, que pretén destruir el nostre patrimoni, la nostra riquesa cultural i paisatgística, al no prosperar la Proposició de Llei que apostava per modificar la Llei de Costes.

Una Proposició de Llei que ha estat presentada pel Partit Popular i ha comptat amb l’abstenció de partits com el PNV o Esquerra Republicana, a causa de la poca ambició d’aquesta, o el vot en contra del Partit Socialista que, si haguera volgut, podia presentar esmenes per millorar-la. Nosaltres ho tenim clar, s’ha de modificar d’una vegada la Llei de Costes, i cal fer-ho entre altres coses per salvar els habitatges de tota la gent del nostre poble, la gent de Torre la Sal que al llarg de tota la vida han viscut ahí. Quin interés hi ha en enderrocar un tradicional poble mariner d’uns 50 habitatges? Potser siga urbanístic, per construir grans presons de formigó a primera línia? El neoliberalisme especulatiu que tant estem sofrint de nord a sud del nostre país es veurà novament aturat per la força de la nostra gent empoderada en la defensa del territori. A Compromís treballem des de les institucions sempre al costat del veïnat reivindicant un model sostenible, una nova partió en la línia marítima, i una lluita eficaç en contra de la regressió del litoral, perquè acabe aquest malson. Portaveu i regidor d’Units pel Poble-Compromís Cabanes