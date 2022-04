Orgull Grauer!!

Ser del Grau és una sensació que només saben els que hem crescut i vivim ací. És orgull de pertinença i tradició marinera, és vida familiar de poble, on tot el món es coneix i participa en el dia a dia. Poder ser tinenta d’alcaldia del Grau és per a mi una de les il·lusions més grans que he tingut.

Amb encerts i alguns possibles errors, l’equip de la Tinència d’alcaldia del Grau ens deixem la pell per a impulsar els nostres carrers i zones d’oci, els negocis locals i tot allò que ens fa estar més vius. Este cap de setmana hem viscut una de les activitats més emocionants i multitudinàries de l’any. Escala a Castelló s’ha consolidat en esta quinta edició gràcies a l’aposta de l’alcaldessa Amparo Marco per revitalitzar la zona del port del Grau i atraure a milers de visitants. Han sigut cinc dies de tornar als nostres orígens, de cultura marinera, de restaurants i bars plens, d’espectacles al carrer, de jocs i diversió per a les xiquetes i xiquets. En definitiva, dies de felicitat compartida entre els grauers i graueres i tota aquella persona que ha volgut gaudir dels vaixells històrics i la festa del mar. Donar valor L’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló té molt clar la importància de donar valor a tot allò que representa i té el Grau. Qui sembla no tenir-lo clar és el Partit Popular, qui creu que centrar els esforços en esta Tinència d’alcaldia és «quedar relegat» al Grau. No han entès res. Treballar per al Grau no és quedar apartat, al contrari, és apreciar i donar importància al que preocupa a la ciutadania més propera, és viure i donar solució als problemes dels veïns i les veïnes sense intermediaris. La política és, al cap i a la fi, estar prop de la gent, escoltar-la i donar-li la consideració i respostes que mereixen. Des del Grau i per al Grau, seguim. Tinenta d’alcaldia del Grau