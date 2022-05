En realitat, o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara, o mai!». 40 anys després d’aquest mític discurs de Joan Fuster en aquell Aplec del 1982, Castelló hem tornat a ser l’epicentre i capital del valencianisme polítc.

Milers de persones mobilitzades a la nostra ciutat en el dia de les llibertats nacionals, commemorant tot el que ha de ser el 25 d’abril: reivindicació, lluita, cultura, llengua i orgull de genealogia. Tot amb Acció Cultural del País Valencià al capdavant, a qui vull agrair la seua aposta decidida per confiar en la nostra ciutat. Vull destacar també la gran participació de tots els agents culturals i socials de la nostre ciutat i de la resta del territori, en especial també a totes aquelles persones que conformen Castelló per la Llengua en un dia tan important pers als valencians i valencianes. Un dia que ja queda per a la història de Castelló i del nostre País. Un dia que, com a regidor de Foment del Valencià, també és especial pel compromís que tenim en defensa dels drets lingüístics. Un compromís que si té nom i cognom a Castelló és el de Vicent Pitarch, a qui vam retre un més que merescut homenatge pel seu incansable ímpetu per cuidar, guardar, protegir i posar en valor tot allò que ens fa únics: el valencià en totes les esferes de la societat.

Lligam i germanor

L’emotiu discurs de Fuster encara sona amb força. I eixa força és la que ens ha de seguir unint, la que ens va unir dissabte passat i que, amb la trobada de muixerangues com a imatge clau de la nostra ferma de ser i viure, representa eixe lligam i germanor. Construir i teixir un País de drets, lliure, de justícia social i igualitari és el camí, i des de Compromís tenim clar que o ara o mai. I això feren els nostres carrers, estimar la terra i posar en valor l’alegria i la cultura popular que té el nostre poble per reivindicar que aquell o ara o mai també ha de ser un Ara i sempre. Ser amfitrions i commemorar aquella efemèride de Fuster també ens ha de servir per expressar que Castelló som part essencial del País Valencià i qui configurem la història viva de l’esdevenir nacional.

Regidor de Foment del Valencià a l’Ajuntament de Castelló