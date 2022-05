Amb les persones majors

La nova residència pública per a gent gran de Castelló serà prompte una realitat. És una gran notícia per a Castelló anunciada per la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, perquè ens permetrà ampliar les places residencials que hi ha en l’actualitat a la nostra ciutat.

I és que prompte es licitaran les obres d’aquesta nova residència que s’ubicarà al carrer Onda, en uns terrenys que l’Ajuntament de Castelló vam cedir a la Conselleria de Polítiques Inclusives l’any passat i que des d’aleshores ja no ha parat fins poder presentar un projecte més que necessari per la nostra gent major. Una infraestructura que també contemplarà que Castelló tinga el seu centre de dia, i que mitjançant el pla Convivint suposa més de 15 milions d’euros perquè les nostres persones grans puguen viure en condicions dignes, acompanyades i amb uns serveis socials de primera. I és ací on resideix una de les prioritats fonamentals dels governs amb Compromís: un servei públic essencial que procure unes condicions de vida dignes per a totes les persones, tinguen l’edat que tinguen. Dotar el País Valencià d’infraestructures públiques ens assegura millors condicions a totes i tots, perquè això és garantia de benestar i felicitat. Millora en els serveis socials L’anunci de la licitació de la nostra futura residència de gent gran pública és un pas més que donem per a aconseguir una millora en els serveis socials a Castelló. Calen més infraestructures per a poder tindre més places i oferir més atenció a més persones, cal una millora en els nostres serveis socials per a garantir una estructura funcional i territorialment integrada. I això és el que està fent Mònica Oltra amb Convivint, un pla ambiciós d’infraestructures de serveis socials per a reduir el dèficit estructural que arrossega el territori valencià per a assolir, i sobretot afiançar, l’estat de benestar que totes i tots mereixem després d’anys de deixadesa, despreocupació i retallades dels governs del Partit Popular. Perquè les nostres persones grans s’ho mereixen, tenim molt a agrair-los, són les nostres mares i pares, les nostres àvies i avis. Quan diem les persones primer és perquè no existeix altra opció que no passe per dirigir tota política a posar en el centre la nostra gent i millorar les seues vides. Portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló