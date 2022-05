Prohibir les cremes

Mossén Gallén va parlar a Sant Isidre de l’estret vincle entre els llauradors i la natura en la celebració del patró de l’agricultura que este diumenge vam reprendre en l’ermita del Camí Vell de la Mar després de tres anys. La casualitat va voler que Sant Isidre es tornés a celebrar després de la covid just la setmana que el sector primari estava alçat en armes per la nova Llei de Residus del Ministeri de Transició Ecològica que prohibia les cremes agràries. Afortunadament, la Conselleria va reaccionar a la pressió del sector, dels ajuntaments i a la mateixa incongruència de la llei i el mateix divendres la Direcció General de Diego Marín, de Prevenció d’Incendis, va publicar una nota aclaridora que guanyava un poc de temps fins al 31 de maig per evitar la prohibició, a l’espera que també es concrete una de les excepcions que ens permeta la crema de restes de poda els pròxims tres anys. I sort, perquè celebrar Sant Isidre amb la prohibició en vigor hagués estat dur. Tenia dubtes sobre si anar a la celebració de Sant Isidre per la contradicció de reivindicar la laïcitat de les institucions mentre, alhora, es participa institucionalment en festes que, si bé tenen un origen religiós, han assolit una dimensió popular, però finalment vaig optar per apropar-me com a regidor d’agricultura a un dia tan present en la identitat llauradora de Castelló. I precisament pel discurs de Gallén crec que era la decisió correcta participar.

Paper destacadíssim en la transició ecològica L’agricultura i el medi ambient tenen una relació en origen estretíssima. El sector primari ha de jugar un paper destacadíssim en la transició ecològica. Els discursos de transició ecològica justa, amb respostes per als sectors més afectats per la descarbonització, estan a l’ordre del dia. Per això la prohibició de les cremes sense marge de maniobra, sense règim transitori i sense subvencions per a maquinària i transformacions de les finques que no tenen espai per a la trituració suposava una contradicció. Ara hem guanyat un poc de temps. Mentrestant acompanyem i facilitem la transició agrària. Dilluns 23 tindrem una sessió del Consell Agrari de Castelló per escoltar les propostes per adaptar-nos a eixa prohibició amb el temps suficient. Esperem que la resta de administracions facen alguna cosa semblant, necessitem als llauradors i a les llauradores per fer la transició ecològica, no els podem tindre en contra. Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló