Ximo Puig y el postureo de la izquierda

Ay, la izquierda. La divina izquierda. Ellos, que van de progresistas, de solidarios, de abanderar las causas perdidas, de abrazar a las minorías… pero luego resulta que la izquierda, la gauche divine valenciana, se queda en pura fachada. Todo postureo. Vinieron a salvar a las personas y ya hemos visto que solo se han salvado ellos mismos. Ellos y… Francis Puig. Los demás, realmente, les importamos muy poco… o nada. Y no se trata de una opinión subjetiva, sino de una constatación de hechos. Unos detrás de otros. Y sin pausa.

En el plan Convivint, por ejemplo, nuestra provincia ha sido la gran marginada. Un programa que los socialistas ha vendido a bombo y platillo, y que es una prueba más de que los castellonenses volvemos a ser los grandes perdedores de las políticas socialistas lideradas por Ximo Puig. Es un nuevo castigo para una provincia que, desde que Ximo Puig se convirtió en Molt Honorable ha perdido en todos los niveles: en transportes, en infraestructuras, en sanidad y también en servicios sociales.

La vicepresidenta socialista Patricia Puerta presentará hoy, 16 de mayo, en la Diputación, el plan Convivint. Ese que el PSOE nos lleva vendiendo desde hace más de un año y que, realmente, no hay forma de que avance. Un programa que es un castigo para la provincia. Y lamentamos que esta Diputación haya formado parte de su diseño porque demuestra que no ha sabido reivindicar las necesidades de un territorio que necesita de estos servicios.

Ningún centro residencial nuevo

Un plan que no contempla ningún centro residencial nuevo para personas mayores dependientes en las comarcas de Els Ports y el Alt Maestrat. No ha previsto ningún nuevo centro residencial para personas con diversidad funcional en las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat, l’Alcalatén, Alt Millars y el Alto Palancia. No se ha planificado ningún centro residencial nuevo para personas con enfermedad mental en Els Ports, Baix Maestrat, Alt Maestrat, l’Alcalaten y la Plana Alta. No hay programado, ni a corto ni a largo plazo, ningún centro residencial nuevo para la infancia y la adolescencia en toda la provincia. Y por último, tampoco contempla ninguna actuación de mejora en los centros sociocomunitarios ni en los centros LGTBI de toda la provincia. ¡Ese es el plan Convivint!

El plan Convivint deja fuera a muchas comarcas y alienta la despoblación, cuando en realidad lo que debería garantizar es la fijación de la población y las oportunidades para los pueblos con menos recursos. Desde el PPCS vamos a defender a las familias que deciden vivir en el interior y que el PSOE aísla. Desde los niños, a los jóvenes y también a nuestros mayores. Todos, absolutamente todos, tienen derecho a los mismos recursos y servicios, especialmente los relativos a la atención social. Porque son sinónimo y garantía de bienestar, de calidad de vida, de futuro y de oportunidades.

El PSOE maltrata, y lo hace de manera deliberada, a nuestra provincia. La izquierda nos niega a los castellonenses la protección y los cuidados que merecen tanto nuestros niños y jóvenes como los más mayores. Castellón, como en tantas otras inversiones, vuelve a ser la gran damnificada de la política del Consell de Ximo Puig.

Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial