Construïm futur

Este mateix mitjà es feia ressò la setmana passada de les xifres d’escolarització a la ciutat de Castelló i comarques amb dades importants que posaven l’accent en què pràcticament totes les famílies duran els fills i filles (98,5%) al centre que havien elegit en la primera o segona opció. Actualment ja no es notícia perquè l’oferta a la ciutat de Castelló ja és força més gran que no la demanda, circumstància que permet escolaritzar (com aquest any) més de 1.500 alumnes de manera sobrevinguda (fora del període ordinari) amb tota normalitat. I el que és més important, ara són les famílies les que elegeixen els centres i no a l’inrevés com ocorria a l’època del PP.

La protecció a les famílies no s’atura en l’escolarització, també s’ha manifestat en forma de bons, beques i ajudes a Castelló gràcies a tot el treball que ha fet Vicent Marzà al capdavant de la Conselleria d’Educació i que estic segur que seguirà afiançant la nova consellera Raquel Tamarit. I és que a la nostra ciutat el 93% de l’alumnat té els llibres gratuïts gràcies a adherir-se a Xarxa Llibres, també el 76% de les famílies castellonenques gaudeixen del Bo Infantil, són 8.500 xiquets i xiquetes els que es beneficien de les beques menjador. Es tracta de generar oportunitats perquè els nostres xiquets i xiquetes tinguen una educació justa per construir el futur que mereixen. Totalment gratuïta A més a més, no podem deixar de banda l’esforç que suposa que l’escolarització de 2 a 3 anys el curs 2022-2023 serà totalment gratuïta, siga en escoletes públiques o bé en centres privats. De fet, aquest estiu construirem cinc noves en distints centres escolars de la ciutat. I recordem que aquest tram no és d’escolarització obligatòria, però crec que és fonamental per tal d’avançar en termes d’inclusió. El futur de les properes generacions depèn de les oportunitats que tinguen quan estan en les seues primeres etapes de la vida. I ahí l’educació juga un paper imprescindible. I això Compromís ho tenim clar, perquè som garantia d’una educació pública, de qualitat, inclusiva i justa. Regidor d’Educació a Castelló