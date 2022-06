Los delitos crecen

Crece la inseguridad ciudadana. Los castellonenses son conscientes de que cada vez hay más robos, más problemas. Y las estadísticas lo corroboran. Según el Ministerio del Interior, la delincuencia se incrementó en casi un 30% en 2021, y en este 2022 la tendencia no afloja: entre los meses de enero y marzo las denuncias han crecido un 23% en la ciudad.

No, no es un invento del Partido Popular, como se justifica Amparo Marco cada vez que nos hacemos eco de las quejas de los vecinos. Castellón siempre ha sido una ciudad segura, y así debe seguir siendo. Gozamos de una calidad de vida envidiable, y la seguridad ciudadana es un pilar fundamental dentro de ese bienestar.

Okupaciones

A plena luz del día, en el centro de Castellón, se producen hurtos de móviles u objetos personales. Asaltos en cajeros, quejas por trapicheos en plazas públicas, altercados y sintecho en bancos junto a juegos infantiles... También se allanan moradas que terminan desvalijadas por completo. Por no hablar de hechos delictivos como los delitos de índole sexual que no dejan de crecer, demostrando que las políticas que usa el Gobierno no son efectivas. Y las okupaciones de viviendas están a la orden del día, con 25 denuncias al mes.

Hay que invertir en seguridad. El PP hace meses que pedimos más agentes para patrullar más y mejor las calles. Lo hemos reclamado a través de iniciativas plenarias, y hemos elevado nuestro compromiso de solventar estas carencias a partir de mayo del 2023. Además, hemos pedido la celebración de la Junta Local de Seguridad para buscar, desde el consenso y la unidad, soluciones. Los castellonenses merecen un esfuerzo en seguridad que va en beneficio de todos.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón