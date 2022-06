El PSOE gobierna, la oposición ladra

Se acaban de cumplir cuatro años de aquel 1 de junio de 2018. Yo estaba allí, el día en que por primera vez en nuestra democracia prosperó una moción de censura que hizo presidente del gobierno a Pedro Sánchez. El desencadenante fue una sentencia judicial, otra más, que condenó al PP por corrupción y finiquitó la etapa de Mariano Rajoy. Aquel mes de junio nació el Gobierno con más mujeres de la historia de España. En poco tiempo se corrigieron las peores políticas del PP: se recuperó la sanidad universal, se eliminó el impuesto al sol, se subió a 900 euros el salario mínimo, se revalorizaron las pensiones, se amplió el permiso de paternidad a 16 semanas, se generalizaron los planes de igualdad en las empresas y se dotó de presupuesto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre otras muchas medidas.

Han sido cuatro años de trabajo intenso y muy beneficioso para amplios sectores de la población, pero que no ha estado exento de grandes dificultades: una pandemia, un volcán y la guerra de Putin. Adversidades que este Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez ha sabido gestionar acertadamente, a pesar de tener la peor oposición de toda la democracia, incapaz de apoyar cualquier medida que pueda beneficiar a la ciudadanía. Pese a todo, se ha gobernado, mientras la oposición no paraba de ladrar.

Hoy España avanza con 140.000 millones de euros de los fondos europeos para impulsar la recuperación económica y la reindustrialización, aunque el PP se dedicase a impedirlo y maniobrar para desprestigiar a nuestro país en Europa.

Hoy España avanza después de aquel mes de marzo de 2020, en el que estalló la pandemia y el Gobierno de coalición progresista desplegó un escudo social sin precedentes que permitió sostener a las familias y contener el impacto sobre la economía. Poniendo en marcha los ERTEs, que protegieron a 3.5 millones de trabajadores y con ayudas a los empresarios y a los autónomos. Con el Ingreso Mínimo Vital para asegurar ingresos en todos los hogares y aprobando la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y el PP y la ultraderecha votaron que no, porque nunca están ni se les espera cuando hay que arrimar el hombro, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno.

Hoy España avanza con los efectos de una Reforma Laboral (que la derecha y ultraderecha rechazaron) que ha producido una bajada del paro por primera vez desde 2008 de los tres millones de personas y la afiliación a la Seguridad Social marca un techo histórico. Crece el empleo estable y de calidad, suben los contratos indefinidos y mujeres y jóvenes mejoran su situación.

Hoy España avanza con 20 millones de empleados, 50% de contratos indefinidos y 1.000 euros de Salario Mínimo. Más empleo y de más calidad.

Hoy España avanza con más derechos para nuestros pensionistas. La reforma les ha permitido ver aumentadas sus pensiones en más de 100 euros al mes y asegurar su revalorización según el IPC.

Hoy España avanza a pesar de que el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y llevó a Europa a una situación inédita y trágica. La respuesta del Gobierno: 16.000 millones del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra (6.000 millones en ayudas directas y 10.000 millones en préstamos ICO). Y medidas concretas para paliar los efectos de la guerra: 20 céntimos menos por cada litro de combustible, aumento del Ingreso Mínimo Vital en 140 euros mensual más que antes, bajada del IVA de la luz del 21 al 10% y 240.000 transportistas que recibirán 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 por furgoneta, 500 euros por ambulancia o 300 euros por taxi. Medidas como los 16.400 euros que recibirá una explotación de 100 vacas y una explotación de 800 ovejas, 5.600 euros. Y a todo ello el PP y la ultraderecha votaron que no.

Hoy España avanza con más de 140 leyes aprobadas para mejorar la vida de lagente, sobre todo de los más vulnerables y para situarnos en la vanguardia de las nuevas transformaciones, con dos Presupuestos Generales del Estado y varias reformas de calado, como las pensiones, la educación o la del mercado laboral. Y todas ellas acordadas con empresarios y sindicatos, con los que se han logrado 13 pactos que son fruto del diálogo social. Todo lo contrario que sucedió cuando gobernó el PP y aplicó la mayor subida de impuestos de la democracia.

Frente a la política de insultos, crispación y embarrarlo todo de la derecha y la ultraderecha, hechos y realidades. Las y los españoles quieren soluciones y no conflictos, quieren concordia y no discordia, quieren empleos y pensiones dignas, vivienda, y no insultos.... Pactar en lugar de discutir de manera estéril y estúpida. La política debe atenerse siempre a la ley, pero lo que hace la derecha y la ultraderecha es manipular la ley para ocultar que no tienen propuestas y que solo saben vivir del enfrentamiento.oy España avanza y lo va a seguir haciendo, porque el PSOE gobierna, mientras la oposición ladra.

*Diputada PSOE por Castellón. Portavoz Adjunta GPS. Secretaria contra la Violencia de Género PSPV-PSOE