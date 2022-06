El meu futur és i està a la Vall

Em trobe amb ganes i amb moltíssima il·lusió per continuar liderant el projecte socialista a la Vall. Perquè els socialistes de la Vall tenim un projecte. Tinc al cap com ha de ser la Vall en els propers 20 ó 30 anys. Tenim un partit fort, una militància unida i uns regidors i regidores que es deixen la pell cada dia per treballar per la gent i per portar endavant el nostre projecte de ciutat.

Per això em presentaré a les eleccions municipals del pròxim mes de maig i lideraré la candidatura socialista per a tornar a ser alcaldessa de la Vall.

Este anunci el vaig fer públic el passat divendres, en un sopar de cloenda del curs polític amb la militància, que sempre està al peu del canó i una vegada més va demostrar el múscul que tenim i que ens farà tornar a guanyar les eleccions a la Vall d’Uixó.

Alguns partits tenen interés a dir que me’n vaig.o diuen perquè això és el que voldrien i em pagarien una llarga estada al Carib si pogueren. Però no. Perquè el meu compromís amb la Vall és el mateix des del primer dia, com ja he demostrat sobradament en estos set anys de govern liderat pel Partit Socialista. Pot ser els molesta que estiga als llocs on es prenen decisions important per a la Vall, per a reivindicar el que necessitem i aconseguir millores fonamentals per a la nostra ciutat.

Això és el que he fet perquè la Generalitat pague el pont de connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita. Una inversió de quasi 1.500.000 euros que és condició obligatòria per a poder desenvolupar nou sòl industrial, en un moment clau i en lloc estratègic per a aprofitar l’arribada de la planta de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt, a pocs minuts de la nostra ciutat.

Eixa influència en les institucions també ens ha portat a estar més prop que mai del traspàs de les competències de la Llar Sagrada Família a la Generalitat valenciana. Això suposarà a l’Ajuntament un estalvi de 2,5 milions d’euros i complir amb una reivindicació des de fa molts anys perquè la Conselleria assumisca la seua gestió, tal com recull la Llei Valenciana de Serveis Socials.

La Diputació de Castelló també ha multiplicat quasi per 10 la quantitat de diners que rep la nostra ciutat. Gràcies a un conveni, fa pocs mesos vam estrenar al Paratge de Sant Josep les obres per a garantir l’accessibilitat, amb jocs infantils adaptats i també una barca adaptada perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen fer la visita a les Coves de Sant Josep amb normalitat. Ahir també vam presentar el projecte de rehabilitació de la Cúpula de l’Assumpció, al qual la Diputació de Castelló destina 100.000 euros.a sigut una inversió molt treballada i gràcies a la qual rehabilitarem el nostre patrimoni cultural i històric.

Què els molesta de totes estes importants inversions que hem aconseguit d’altres administracions en les quals els socialistes de la Valld’Uixó tenim representació? Pot ser que quan ells han governat no han aconseguit mai tantes millores per a la nostra ciutat. I per això menteixen i especulen sobre el meu futur. Però jo ho tinc clar: el meu futur és i està a la Vall, perquè encara ens queden molts projectes per fer. Seguir sent l’alcaldessa de tots els vallers i valleres és per a mi el màxim orgull.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó