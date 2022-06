Sindicalisme i orgull LGTBIQ+

Juny és el mes de l’orgull LGTBIQ+, el mes en el qual es visibilitzen i es reivindiquen d’una manera intensa i especial els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, queer i altres, en tots el àmbits de la societat, també en l’àmbit laboral i sindical. Durant tot el mes celebrem que el dia 28 de juny de 1969 la comunitat LGTBIQ+ es va plantar i va dir prou a l’assetjament que rebia per part de la policia en els seus espais d’oci, entre ells l’icònic bar Stonewall inn de Nova York.

Des de fa molts anys, com no podria ser d’una altra manera, les Comissions Obreres ens sumem cada mes de juny a aquesta celebració i reinvindicació dels drets LGTBIQ+ en tots el àmbits en els quals treballa el nostre sindicat, no sols en la negociació i la defensa dels drets laborals de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals o queer, sinó també en altres àmbits com les polítiques LGTBIQ+ o l’educació.

Però les CCOO no sols treballem pels drets LGTBIQ+ cada 28 de juny, de la mateixa manera que no sols treballem pels drets laborals exclusivament cada 1r de maig. El treball pels drets LGTBIQ+ forma part del nostre treball sindical quotidià. Aquesta aposta neix del convenciment que els drets LGTBIQ+ són també drets laborals, i encara més Drets Humans, i que la diversitat sexual, de gènere i familiar, com qualsevol diversitat, és un valor en si mateixa i enriqueix les persones i la societat.

D’altra banda no podem oblidar que el populisme i la irrupció de l’extrema dreta en les institucions està fent que es legitime i s’escampe entre molta gent el discurs d’odi i que augmenten les agressions verbals i físiques envers el col·lectiu LGTBIQ+.

Conviccions i conjuntura han fet que les CCOO, com moltes altres associacions LGTBIQ+ i altres entitats socials i polítiques compromeses amb la justícia i els DDHH, anem intensificant cada dia el nostre treball en matèria de drets LGTBIQ+.

I això és el que hem fet també les CCOO de les comarques de Castelló en els darrers anys, com no podia ser d’una altra manera.

Per això formem part de la Plataforma LGTBI de la ciutat de Castelló, en la qual hem participat, junt a altres associacions i entitats, en l’elaboració del Primer Pla Municipal LGTBI+, en la celebració conjunta de dates significatives com el Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia o l’Orgull LGTBIQ+, i organitzant actes de rebuig front a agressions com les que va patir l’estiu passat Samuel, un jove gai gallec assassinat al crit de «maricón», o com la censura i retirada dels llibres LGTBIQ+ dels centres educatius donats per la Regidoria d’Igualtat de Castelló.

I com creiem que no pot haver una bona acció sense una bona teoria, hem apostat també des de fa anys per l’educació en diversitat sexual. Per això comptem amb l’Escola Sindical LGTBI de CCOOPV Ana Meluska, que enguany vam organitzar justament a la nostra seu de Castelló en la seua quarta edició i que vam dedicar íntegrament als Delictes d’odi LGTBIQ+.

I per això també dediquem una part important de la nostra acció sindical en la Federació d’educació a la formació de l’alumnat, el professorat i les famílies dels centres educatius en diversitat sexual, de gènere i familiar. O treballem conjuntament amb el servei Salusex de l’UJI en la creació d’una xarxa de centres educatius que estan apostant per ser espais lliures d’LGTBIfòbia i on la diversitat sexual, de gènere i familiar siga un dels seus valors educatius.

Des d’aquesta tribuna convidem a tota la societat castellonenca a sumar-se a les celebracions de l’Orgull, a sentir orgull de la seua diversitat, perquè l’orgull LGTBIQ+ no és excloent, és l’orgull de sentir que cada persona té dret a viure la seua sexualitat lliurement, sense haver d’avergonyir-se o amagar-se, i , no és això el que desitja cada persona per a ella mateixa o per a les persones que estima? Feliç Orgull 2022.

Secretària de la dona i de polítiques LGTBIQ+ de la FECCOOPV de les comarques del nord