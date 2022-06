El País Valencià serà d’esquerres o no serà. En aquest any del centenari de Joan Fuster em venen al cap molts aforismes. Ja saben, veritats absolutes amb una forta càrrega subjectiva que popularitzà el geni de Sueca. Cada cop estic més convençut que la construcció nacional d’un país ha d’anar acompanyada d’un relat a favor de l’Estat de Benestar de la seua ciutadania.

De fet, fa poques setmanes Alcer Castàlia posava de manifest a Castelló la necessitat de majors esforços per millorar la vida de les persones que han d’acudir a la diàlisi per manca de donadors d’òrgans, tot i que l’Hospital General de Castelló lidera el nivell de trasplantaments, i també la major part han d’acudir a una clínica concertada per tal de purificar els seus renyons. Els malalts estan atesos amb fons públics, però evidencia que una part important d’aquests serveis han de ser atesos per les associacions com ara les rehabilitacions, tractaments, cures, etc. Què seria de totes les persones que necessiten aquest serveis sense les associacions sense cap mena d’ànim de lucre?

És per això que hi ha un llarg camí que cal recórrer. Recentment vaig estar també amb l’Oficina de Vida Independent per conéixer el que ja s’està fent des de l’IES Ribalta per eliminar barreres i per la inclusió per tal de propiciar una vida independent als ara dependents.

Serveis que milloren la vida

Fets i no paraules en este sentit posen de manifest que Compromís treballem per fer realitat serveis que milloren la vida de les persones. Com és també l’existència de cinc PATI a la ciutat de Castelló i 8 en el conjunt de les nostres comarques, és a dir, un treballador o treballadora que facilita la vida independent a les escoles, una persona d’assistència terapèutica infantil que realitza funcions d’acompanyament dins de l’horari lectiu com a mesura de suport. Un projecte que la vicepresidenta, Mónica Oltra, amb la col·laboració de la consellera d’Educació, Raquel Tamarit, han coordinat per seguir ampliar l’horitzó de benestar des de les nostres escoles, un pilar des d’on hem de construir el nostre present i futur i que aquest no siga un mer aforisme, sinó una realitat contrastable.

Regidor d’Educació a l’Ajuntament de Castelló