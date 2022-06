El gos rater, de Vila-real al món

El nom de Vila-real està estretament lligat a la música, amb els noms dels mestres Tàrrega o Goterris; el futbol, amb el nostre Villarreal; el ciclisme, amb els nostres campions Sebastián Mora o Juan Bautista Llorens. També amb la taronja, destacant el nom de Polo de Bernabé, i la ceràmica, amb empreses punteres com Porcelanosa o Pamesa. I ara, també, el nom del nostre poble va unit i fa història en el naixement d’una nova raça canina a nivell internacional: el gos rater valencià, el nostre fusterier, com els diem ací.

El Club Espanyol del Rater Valencià (CERVA), presidit pel vila-realenc Joan Quemades, ha aconseguit que la Federació Cinològica Internacional (FCI) reconega el gos rater valencià com a raça internacional. Si aquesta vesprada el FCI lliurarà el reconeixement oficial a aquesta raça canina tan nostra és gràcies al treball de Quemades i d’un equip d’enamorats d’aquests magnífics animalets que són un mes de la família per a moltes llars vila-realenques, entre ells els membres de l’Associació del Gos Rater Valencià de Vila-real, presidida per Manuel Carda, única associació local destinada a la promoció de la raça.

Gràcies al treball de cria i selecció de persones com el senyor Batiste Soriano, qui va aportar 14 dels 16 exemplars presentats a l’avaluació de la raça per la Reial Societat Canina d’Espanya, el rater valencià ha acabat rebent el reconeixement internacional que mereix. Tampoc no puc deixar de mencionar altres criadors i valedors del nostre entranyable fusterier, com el difunt senyor Blas Batalla (Blai de Faldó) o la família Portalés (els Canyot), així com tants i tants vila-realencs que, al llarg de la nostra història, hem confiat en aquest fidel company.

Escenes habituals de la nostra història

És un orgull per a tots poder sumar a la nostra aportació a la cultura valenciana un reconeixement d’aquest calibre per al gos rater valencià. Raça que vam distingir recentment com a Patrimoni Cultural i Històric de la ciutat de Vila-real. Perquè, tot i que no ha sigut possible determinar quan s’origina aquesta estreta relació de Vila-real amb el fusterier, són moltes les imatges que testimonien la presència del rater valencià en moltes escenes habituals de la nostra història com cuidant el carro, les ferramentes o viatjant en el cabàs de la moto. Una relació única entre la nostra ciutat i el gos rater que ha quedat acreditada també en els diferents processos de determinació de la raça i el manteniment de la seua puresa que han permés arribar al dia de hui i en els quals els exemplars vila-realencs han sigut sempre claus.

El reconeixement internacional suposarà que la raça puga criar-se i exposar-se en tot el món, de manera que, d’ací a uns anys, podrem trobar fusteriers en qualsevol país. I, així, el llegat dels nostres avantpassats assegurarà la seua pervivència. Perquè, encara que el rater valencià pertany a tota la Comunitat i ara també al món, sempre tindrà el seu racó reservat al poble de Vila-real. Un exemple més d’orgull vila-realenc, de què tenim una ciutat amb cor de poble internacional, de Champions en moltes coses de les quals sentir-nos orgullosos.

Alcalde de Vila-real