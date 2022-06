Castelló Sènior per als majors

A partir de l’1 de juliol, totes les persones majors de la província podran tornar a presentar les seues sol·licituds per participar en el programa de vacances destinat als majors de la Diputació Castelló Sènior.

Una volta més, hem tornat a demostrar estar a l’altura de les circumstàncies. Durant la pandèmia, tant en 2020 com en 2021, Castelló Sènior va ser l’únic programa de turisme social en tot l’Estat que va reprendre la seua activitat, mantenint així el suport a un sector turístic fortament colpejat per la crisi.

Ara, amb la licitació del nou contracte de prestació del servei, som el primer organisme a atendre les demandes del sector per a fer d’aquest programa un veritable instrument de desestacionalització i suport al turisme de la nostra província. Gràcies als nous criteris d’adjudicació del contracte, garantim que el retorn econòmic del programa a les empreses siga més beneficiós que mai, responent així a la seua necessària actualització després de set anys de funcionament. I garantint que els preus per als usuaris del programa continuen sent tan atractius com fins ara.

Per a fer-ho possible, ha calgut diàleg i interlocució directa amb els agents turístics. Aquests dos ingredients han sigut les premisses fonamentals que ens vam marcar des que en 2019 vaig assumir les competències de turisme a la nova Diputació de Castelló i han marcat la nostra acció de govern en tot moment.

Ho vam fer ja amb l’estructuració del nou patronat, donant entrada a agents clau que fins a aquell moment no havien tingut veu a l’entitat provincial.o vam tornar a fer durant la pandèmia, mobilitzant un pla de xoc amb 2,8 milions d’euros per a fer font a l’impacte de la covid-19.o hem fet amb tots i cadascun dels projectes d’impuls a la competitivitat turística de la província com Castelló Ruta de Sabor o Castelló Cycling, amb la participació activa i directa del sector en la presa de decisions d’aquests clubs de producte.

I, per descomptat, ho hem tornat a fer amb la reconversió del programa Castelló Sènior, planificant i preparant la seua transformació des de 2020, i amb la capacitat de maniobra necessària per a avançar el llançament del nou programa davant d’una situació d’urgència sobrevinguda per la pujada generalitzada de preus.

Diputada provincial de Turisme i alcaldessa de Cabanes