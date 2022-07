Un 650% d’increment en recursos respecte a 2019. Les xifres són gelades, sí, ho sé, però són l’instrument més útil per a reflectir la realitat de manera inqüestionable i bloquejar qualsevol tipus d’especulació. I la realitat és que el socialisme li senta bé al nostre poble. Per a exemplificar-vos ho: la Diputació de Castelló, presidida pel socialista José Martí, en només tres anys ha incrementat els recursos que arriben a Alcalà de Xivert i Alcossebre d’una manera espectacular respecte a l’últim pressupost del PP. Ara tenim més atenció social, més inversions, més foment del treball, més suport als nostres empresaris i més finançament per al nostre ajuntament.

A més, el president Ximo Puig, lluny de les actituds discriminatòries dels governs del PP, sempre ha pensat en la protecció de les valencianes i els valencians. Durant la pandèmia i, ara, amb les conseqüències de la guerra de Putin contra Ucraïna, s’ha contestat amb determinació. Els nostres empresaris han rebut les seues ajudes diligentment, els nostres treballadors han sigut emparats, els malalts han vist reforçades les plantilles dels centres de salut i l’alumnat ha vist com ha crescut el professorat. A més a més, al nostre poble vorem l’ampliació del Col·legi La Mola (3,4 milions d’euros ), el Centre de Dia i de Nit (500.000 euros) o la rehabilitació de la Casa del Metge per prop de 400.000 euros. Estem tenint més suport que mai en uns moments molt difícils. Davant d’esta realitat cal actuar amb molt d’esforç, solvència i fermesa, tenint com a prioritat màxima la protecció de les persones més vulnerables. Hi ha dues maneres d’afrontar les crisis. Només heu de comparar-ho amb la recepta de Rajoy i Camps. Vos en recordeu? Retallades PP vs. Expansionisme PSOE. Està clar, el socialisme li senta bé al nostre poble. Portaveu del PSPV-PSOE d’Alcalà de Xivert i Alcossebre