Pels d’ara i pels que vindran

La professió del docent és una carrera d’obstacles. Acaba de finalitzar un curs ple d’anomalies per als nostres mestres i professores, i també per a tot l’alumnat. I és que aquest ha estat fortament marcat per la pandèmia, però que ha posat de relleu la gran capacitat, el compromís i l’estima impagable que té el nostre teixit docent i els equips directius per l’educació dels nostres fills i filles. Un curs que acaba i que augura un millor curs vinent, que de segur que estarem en plena normalitat i podrem endinsar-nos més en tota eixa labor pedagògica i innovadora que en algunes ocasions hem hagut de paralitzar mínimament.

Però sí que és veritat que el curs no ha acabat, perquè les docents no paren, ni les d’ara que ja estan planificant ni aquelles que durant aquestes setmanes estan opositant per formar part del cos de mestres del País Valencià. Eixa sí que és una carrera d’obstacles. És una època tal volta d’angoixa i estrés, però també d’alegria, il·lusió i esforç per voler formar part del nostre sistema públic educatiu i construir una societat més justa, igualitària i plena d’aprenentatge. La major part dels tribunals ja comenten que aquesta és una de les generacions més preparades. Sabeu això què significa? Que tenim i tindrem als millors mestres a les nostres aules. Pels mestres i professors d’ara, i pels que vindran, moltes gràcies per fer de l’educació pública un dels nostres majors tresors. Creure en l’educació pública, és enfortir el sistema públic i combatre les desigualtats perquè totes les famílies, i sobretot les que tenen rendes més baixes, tinguen un futur just. Mentre el PP a Madrid regala beques públiques a centres privats per a famílies que guanyen més de 100.000€, ací a Castelló amb un 93% d’alumnat adherit a Xarxa Llibres, un 76% de famílies beneficiant-se del Bo Infantil, més de 500 professors més a les aules, i més de 8.500 xiquets i xiquetes que es beneficien amb les beques menjador. Com veieu, sempre és qüestió de prioritats. Governar per millorar la vida de la majoria social treballadora, o pels mateixos de sempre.

Regidor d’Educació a Castelló