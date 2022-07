Per qualitat democràtica

No és la primera vegada que els dic que em molesta la utilització de la expressió “tots i totes són iguals” perquè no és certa. Em molesta molt escoltar que tots els polítics són iguals perquè es vol fer entendre que totes les persones que fan i estan en política són corruptes i això és tremendament injust. M’ofèn profundament, perquè moltes estem ací per a treballar per allò públic, enfortir l’estat de benestar i sumar a la qualitat democràtica.

Ara bé, també considere que en una autèntica democràcia, en una democràcia que es pree a sí mateix, hi ha certes conductes i realitats que no tenen cabuda. Els estic parlant de la corrupció. La corrupció política, la mediàtica, la judicial, etc. Una corrupció sistèmica que requereix de còmplices necessaris: polítics, funcionaris, empresaris, jutges, periodistes... Absolutament incompatible amb la democràcia.

Notícia falsa per a fer mal

Aquest cap de setmana hem escoltat els àudios de Villarejo, absolut protagonista de les cloaques de l’Estat, i hem assistit a la vergonya de veure com se va crear, amb la complicitat del periodista Ferreras, una notícia falsa per a fer mal a l’esquerra. Una pràctica que deteriora la qualitat democràtica perquè l’obligació del periodisme és contar la veritat, investigar i contrastar la informació, qüestionar, preguntar, per ser el més fidel possible a la realitat. Cas contrari és sumar al descrèdit de les institucions i deteriorar encara més la nostra jove democràcia. I em negue a pensar que tots son iguals. Malgrat que estem assistint i patint en massa ocasions la lawfair, la falta de rigurositat periodística i la falta d’escrúpols d’alguns polítics. Em negue perquè ficar a totes i tots els polítics o a totes i tots els periodistes al mateix sac seria tremendament injust. Totes no són iguals.

Ara bé, cal fer entendre a la professió periodística que la seua labor és intrínsecament necessària en una vertadera democràcia, i mentir en una notícia, publicar falsedats o inventar-se la realitat és, senzillament, un atac a la pròpia democràcia. Només hi ha un periodisme, el que informa des de la veritat i el rigor, i sense ell, no hi ha democràcia possible.

Portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló