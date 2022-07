Castellón invisible

Hace aproximadamente dos meses, recibimos la grata noticia, de la adjudicación de los modelos eléctricos de Ford a la planta de Almussafes. Buenísima noticia por lo que representa para la economía local, provincial y autonómica, pero sobre todo, para los trabajadores y trabajadoras de la factoría y empresas auxiliares, de garantizar una carga de trabajo considerable para los próximos años. Es de destacar, porque es de justicia, la decisiva participación de la Sección Sindical de UGT-Ford, en la consecución de este logro, incluso recibiendo muchas críticas a su propuesta, por parte de otros actores, aunque al final obras (o hechos) son amores y no buenas razones. Por lo tanto, enhorabuena a nuestros compañeros y compañeras de UGT en Ford, por su trabajo, y por demostrar que, sin renunciar a nada, el diálogo y el acuerdo son la mejor herramienta para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Mas reciente es el anuncio de la implantación de la gigafactoría de baterías de Wolkswagen en Sagunto.echo del cual nos alegramos, por lo que representa para la economía del territorio, teniendo en cuenta que su área de influencia puede repercutir en parte de nuestra provincia. Bienvenida sea esa posible repercusión.

En ambos casos fue decisiva la implicación absoluta de la Generalitat valenciana, aportando garantías y recursos a los dos proyectos. De hecho, es lo que tiene que hacer una administración autonómica, apoyar cualquier proyecto que genere empleo, y por lo tanto riqueza al territorio, y dejarse de fantasías megalómanas, como circuitos de Fórmula 1… Y llegados a este punto, desde Castellón me pregunto: ¿ Y nosotros pa’ cuándo? ¿Cuándo se va a tener en cuenta a Castelló para realizar las inversiones necesarias? En servicios públicos como la sanidad, con urgencias tercermundistas, con infraestructuras viarias idénticas a hace décadas, con el perjuicio que ello implica.

Queremos dotaciones como en el resto de la Comunitat, no más, pero tampoco menos. Somos una provincia pequeña en población, pero somos los que más aportamos al PIB/per cápita autonómico, o del top-10 del PIB/ per cápita estatal, y queremos que se nos reconozca como tal. Somos la 1ª provincia en porcentaje industrial a nivel nacional, pero ello no parece importar a nadie, salvo para hacerse la foto. Tenemos polos industriales, químico y energético, a la cabeza en innovación e investigación. Tenemos un clúster (cerámico) que es el más importante de Europa y el segundo del mundo. Y todo ello sin ningún tipo de ayuda de ninguna Administración.

La situación de invisibilidad de la provincia no es nueva, ni de este gobierno, es crónica, desde Franco.ay que ser justos, y resaltar que el Consell actual ha sido uno de los pocos que ha actuado, concediendo una ayuda a la empresa que sostiene la comarca del Alt Maestrat. Ayuda, que por cierto le ha valido las criticas de los grupos de la oposición, ya que argumentaban que se concedía por ser de la comarca del president. Yo les aconsejaría a estos grupos que se den una vueltecita por Castellón, y aparte de flipar con nuestro entorno, vean la situación laboral de nuestro interior. Interior que aún está esperando que la Agencia Valenciana Antidespoblament realice acciones concretas en nuestra provincia, que por si alguien no lo sabe tiene el 60% de sus municipios en riesgo de despoblación.

Ha llegado el momento de que la Administración autonómica y estatal se pongan las pilas con la provincia. Que aporten los recursos necesarios para que las empresas, al igual que se ha hecho en otros territorios, sean viables y sigan generando el empleo actual, incluso más. Estamos en una situación complicada, y es el momento de demostrar la implicación de la Administración para salvar este hecho puntual. Queremos la implicación de todos los partidos políticos, porque todos tienen la misma responsabilidad. Los de ahora y los de antes.

*Secretario General de UGT Comarques de Castelló