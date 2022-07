Quan era menut, allà cap als 80, una de les qüestions que em cridava l’atenció quan me relacionava amb els meus companys i companyes al col·legi era que ma mare treballara fora de casa. Fou també en aquesta dècada quan l’Estat començava a generar una vertadera administració a Espanya i consequentment molta gent va poder accedir-hi, sobretot al calor del desplegament l’Estat de Benestar, una fita per a la jove democràcia. En este sentit moltes dones van poder aconseguir una feina que els permetia una autonomia fins el moment negada per la moral del patriarcat franquista. Des d’aleshores, tot i que encara amb fortes diferències, el més habitual és que les llars compten amb dos salaris i per tant la conciliació siga necessària. Encara als anys 80, la cura d’infants en horari laboral i fins els sis anys estava en mans bàsicament privades. No s’entenia com una necessitat pública perquè se gestionava familiarment i qui portava el major pes eren les mares, que no es plantejaven cap mena de promoció laboral. Ara, però, un lustre després, és evident que a la nostra ciutat i al País Valencià ha hagut una evolució en aquest voluntat d’assolir un sistema que situe la ciutadania en un plànol d’igualtat alhora d’accedir al mercat laboral.

Gratuïtat de l’ensenyament És per això que la gratuïtat de l’ensenyament entre el infants de 2-3 anys serà un fet el curs 2022-23, amb el bo infatil sense disticions de titularitat de l’escoleta a màxims. Tot i això des de l’Ajuntament de Castelló, juntament amb la Conselleria d’Educació per reforçar aquesta gratuïtat s’ofereix ja a l’actualitat 406 places públiques repartides entre tots els districtes, de les que aleshores d’ara sols resten 23 per repartir, vacants, que s’ocuparan, i que de ben segur no seran suficients per tal de respondre a l’alta demanda que hi ha. L’altre dia des de la dreta es parlava de la grauïtat de 0-3 anys sense especificar res més que això, quan ja és una realitat i caminem en eixa direcció. Fets i no paraules que acompanyen les nostres polítiques per avançar en la conciliació i en la igualtat de condicions independentment del seu nivell de renda. Regidor d’Educació a Castelló