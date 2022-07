Dice Yolanda que...

Querid@ lector/a, he leído que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Podemos (dentro del gobierno) y de Sumar, ha dicho que esta última plataforma política no se marca ningún plazo para presentarse a las elecciones y, posiblemente, no estará a punto para las municipales y autonómicas previstas para el 2023. Así es que he escuchado y leído en boca autorizada que ese movimiento aún está en fase de creación y por lo menos hasta el enero próximo no estarán los equipos sectoriales y territoriales. Incluso decía, la que me parece una excelente política, que cabe la posibilidad de que la nueva marca no llegue ni a las próximas elecciones generales. Entre otros motivos, dicen, porque les falta tiempo y, además, porque es un proyecto ciudadano que después de estar organizado deberán decidir si se presentan, o no.

Por cierto, no seré yo quien le lleve la contraria a la madre de la historia. Si ella lo dice, razones tendrá. No obstante hay consideraciones dignas de destacar que explican ese tipo de opiniones. Digo, que si nacieron para ser alternativa e influir en el devenir de la política y del desarrollo social, no solo deberán estar en la calle sino, también, en las instituciones de la democracia. Así es que, quieran o no, se presentaran a elecciones. Otra cosa es, y ahí la entiendo, que parece poco aconsejable que estas organizaciones nuevas, sin amplia afiliación, sin agrupaciones locales…, empiecen por las municipales y contra partidos como el PP y el PSOE que tienen implantación en casi todos los pueblos. Por eso entiendo que al igual que la República en Marcha de Macron o el Podemos de Pablo Iglesias, comiencen en las generales o en la europeas. En todo caso me alegro, soy de los que piensan que el PSOE necesita en su flanco izquierdo una importante fuerza que le ayude a refinar su política y, si es necesario, a gobernar. Analista político