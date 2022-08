Els i les socialistes ho teníem clar

El passat dijous l’Agrupació Socialista d’Almenara vam celebrar amb un sopar l’acabament de la desitjada obra dels espigons, que ha suposat un gran canvi per a la nostra Platja Casablanca amb moltíssima més protecció i que també assenta les basses per a un impuls turístic que garantirà un gran futur per al nostre poble i la nostra platja.

La consecució dels espigons suposa una gran victòria del poble d’Almenara, que ha lluitat sense parar. Una victòria de tots i totes. Les i els socialistes d’Almenara, sempre hem treballat en tots els àmbits per aquest objectiu, i a més, hem recolzat les demandes i accions de la Plataforma en Defensa de la Costa, que ha fet un gran treball, buscant frenar els problemes que patíem al nostre litoral. Com a alcaldessa d’Almenara, i com a secretària general de l’Agrupació local del PSPV estic molt contenta de tindre els espigons. I per això ho hem celebrat des de l’Ajuntament d’Almenara amb el correfoc i les noves lletres al Passeig, i ara, en clau de partit, ho celebrem amb els i les militants i simpatitzants de l’Agrupació Local del PSPV, perquè cal festejar que hem complit executant en un temps rècord l’obra més esperada i desitjada dels darrers 20 anys. Amb els espigons, ha tornat a quedar demostrat que el poble d’Almenara avança amb governs on estem els socialistes, com és el cas d’Espanya amb Pedro Sánchez al capdavant, a la Generalitat valenciana, amb Ximo Puig al front, i ací a Almenara, amb l’equip socialista de regidores i regidors que encapçale. Frenar la regressió Els i les socialistes d’Almenara sempre hem defensat que els espigons frenarien la regressió i posarien el punt de partida a un gran futur per la nostra mar. Així ho va tindre clar Vicent Gil, anterior alcalde socialista, quan va començar el procés. Ell, junt als regidors i regidores que formàvem part del seu equip vam treballar iniciar els primers tràmits. Aquesta lluita l’he continuada com a alcaldessa, junt al meu equip, fins que hem vist els desitjats espigons. I encara que han sigut moltes les persones que han ajudat per a aconseguir les esculleres, volguera destacar la implicació de tres socialistes: Toni Lorenzo, Ximo Puig i el president Sánchez, qui em va prometre que es faria l’obra fa poc més de dos anys, i ara tothom la pot vore. Des d’ací agrair de nou el suport de totes les persones que han treballat per a que ens construïren els espigons. Alcaldessa d’Almenara i secretària general del PSPV d’Almenara