Protección de la costa ¡ya!

Soy consciente de que hemos escrito en estas páginas ya muchas veces sobre el mismo tema, pero es que cada vez es más sangrante y cada vez parecen más lejanas las soluciones.

La costa española, especialmente la valenciana y en particular la de Castellón, hace años que necesita actuaciones. Y actuaciones de verdad, consistentes y duraderas. De las que cuestan mucho tiempo de tramitación, bastantes recursos y mucha voluntad política.

No me importa reconocer que hasta 2011 no se planteó nadie, ningún Gobierno, acometer con seriedad y rigor actuaciones para frenar la regresión de nuestras costas. Pero tampoco tengo ningún reparo en alzar la voz de cuándo y quién ha avanzado pasos al respecto.

Entre 2012 y 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy preparó y aprobó una estrategia completa para la costa sur de Castellón, con 32 actuaciones a desarrollar. Desde 2015 a 2018 se fueron tramitando evaluaciones ambientales, aprobando proyectos y presupuestando actuaciones. De ellas, la más avanzada fue la de Almenara, cuya obra ya quedó presupuestada en 2017 para el ejercicio 2018. Aunque no le convenga recordarlo a quienes ahora se cuelgan medallas que no merecen por ello.

Desde que cambió el Gobierno en julio de 2018 no se ha iniciado ninguna obra más. Cuatro años de parálisis hasta que se ha abierto una nueva licitación de obra: la de la playa de Les Marines de Nules. Es una buena noticia, pero parece más un parche ante las próximas elecciones que una intención real de avanzar. Respecto al norte de la provincia, ni siquiera se ha empezado a redactar una estrategia de actuación.

La intención real del Gobierno de Pedro Sánchez se nota en acciones concretas que hemos venido padeciendo. Desde la negativa con sus votos a la modificación de la Ley de Costas que propusimos desde el Partido Popular hasta la reciente modificación del Reglamento de Costas, publicada la pasada semana, que demuestra claramente cual es la prioridad socialista: recuperar terreno en la costa quitando propiedad privada, no protegiendo las playas.

Por eso ha salido ya la gente el pasado Sábado a protestar en nuestras playas, porque ya no se creen las mentiras que llevan años lanzando los socialistas a quienes viven en, de y por la costa.

Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado