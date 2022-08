Som molt de joventut

Hui, 12 d’agost, és el Dia Internacional de la Joventut, que té l’objectiu de fer un reconeixement a la joventut d’arreu del món. Nosaltres tenim un compromís d’apostar per polítiques integrals que permeten construir una societat jove inclusiva, democràtica i lliure.

Al País Valencià, l’any 2017 vam iniciar un canvi en la manera de fer i d’entendre la condició juvenil, amb la finalitat que la joventut poguera definir i construir el seu propi projecte viral, individual i col·lectiu en igualtat de condicions.

A Vinaròs, amb l’adhesió al Pla Concertat de Joventut 2019-2023 hem pogut dur a terme una sèrie d’accions que han millorat les condicions de vida de la població jove. Eixe és un dels propòsits de les polítiques de joventut i des de Compromís ho tenim ben clar, creiem en les seues capacitats i en les seues necessitats.

III Diada

Per això el dia 13 d’agost a Vinaròs celebrarem la III Diada de la Joventut i hem organitzat una jornada d’activitats durant la vesprada, com una taula rodona per visibilitzar el talent jove i les joves emprenedores que tenim al nostre municipi, una fira d’associacions i entitats que treballen amb i per a la joventut i, a banda, culminarem la jornada amb els concerts d’El Diluvi i Pepet i Marieta, i amb un DJ local.

Hem d’apostar en pro de les polítiques de joventut, no només el Dia Internacional de la Joventut, sinó dia a dia, i defensar-ho en els nostres municipis. Tenim una població jove implicada, responsable, compromesa, capaç de posar-se al capdavant.

Nosaltres ho tenim clar, i així ho estem demostrant, i tu?

Regidora de Joventut, Festes i Comerç de Vinaròs