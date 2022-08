Fa unes setmanes escrivia ací mateix que no era normal l’oratge que estàvem tenint, tot i ser estiu. Aquesta última setmana ha sigut especialment calorosa amb elevats riscos d’incendis. I sembla que serà així a partir d’ara, temperatures extremes i temporals més violents als quals hem d’adaptar-nos i aprendre a fer front. La veritat és que m’agrada parlar des de l’optimisme, però avui m’ho impedeix el foc.

El dolor i la impotència en veure cremar joies del nostre País Valencià m’envaeixen, però vull que fem una reflexió. Aquesta matinada, a les 6.00 hores els Bombers de la Diputació de Castelló feien els relleus pertinents i continuaven amb tot l’esforç per controlar l’incendi a les Useres. Malgrat deixar-se la pell, el foc ha anat creixent i a hores d’ara els bombers continuen tractant de controlar les flames fins extinguir-les. El que cal recordar és que aquestes tasques i aquests serveis són possibles perquè existeixen els impostos, els quals han d’anar dirigits a garantir el benestar de les persones i del territori. Quan la dreta vinga amb la cançó de què cal rebaixar impostos cal preguntar-los si això significa retallar en serveis com aquest tal i com van fer quan governaven. Ens va la vida i no podem caure en el seu parany de l’antipolítica.

El canvi climàtic no és una cosa del futur

Sempre que arriba l’estiu augmenta el perill d’incendis i apareixen veus que recorden allò de què el foc s’apaga durant l’hivern. Per això es tornen ben importants les inversions en una bona prevenció, més ara que el canvi climàtic no és una cosa del futur sinó que ja està ací i ja ens fa patir les seues conseqüències. Espere que els incendis puguen controlar-se el més ràpidament possible i des d’ací vull expressar el meu rotund agraïment als bombers i a tots els mitjans d’emergències que s’han desplaçat fins a l’Alcalatén per fer front a les flames perquè demà continue existint el nostre lloc al món. De la mateixa manera, molts ànims a les persones afectades i un record fraternal a la resta dels pobles de l’Estat espanyol que veuen com el foc s’apodera de les seues muntanyes i dels seus paisatges.

Regidor a l’Ajuntament de Castelló