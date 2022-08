3 anys diferents i molta il·lusió pel futur

Un camp d’ametlers pot estar erm o treballat. Un camp erm pot ser un perill per a les flames, un camp treballat resistirà millor i frenarà el foc i podrà oferir nous fruits. Aquest exemple tan bocassí ens val per explicar com estava l’Ajuntament fa tres anys i com el tenim ara.

Fa tres anys els comptes del consistori eren un pou que s’aproximava al milió. Estem molt prop d’eixir del pou, molt prop de portar a planta a un malalt que estava en cures intensives.em deixat enrere el fosc passat i mirem cap al futur. No ens agraden les medalles, però sí que és el moment d’explicar que portem tres anys de treball molt dur perquè ens vam trobar un camp erm i poc o gens treballat. Veníem d’un consistori que no sabia el que tenia, el que devia i a qui li devia. Ara ho sabem i paguem molt més prompte que abans. Uns anys on res se sabia de l’escola, del futur de l’educació secundària al poble. Ara saben el que volem, tenim el projecte damunt de la taula, els tràmits estan avançant i si ens deixen arribarem a veure nova escola i noves possibilitats formatives. Però com mirem avant també vos dic que els recursos que tenim, podrien servir per a millorar infraestructures del poble, però els destinem a acabar projectes passats que mai es van rematar perquè els nostres majors tinguen un futur i una atenció a unes instal·lacions noves i dignes. Com a tots als bocassins ens agradaria veure-ho ja fet, però com en l’escola vos assegure que no hem parat. Amb comptes clars, amb una aposta clara per l’educació dels nostres joves i l’atenció als nostres majors, dinamitzant la cultura, atenent les necessitats dels col·lectius més vulnerables, respectant les nostres tradicions i adaptant-les als nous temps... seguirem amb més il·lusió que mai pel futur. Alcaldessa d’Albocàsser