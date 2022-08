Esperpent en la devolució de l’IBI

A vegades les situacions esperpèntiques que crea l’Ajuntament de Benicàssim del PP són de tal magnitud que porta a pensar que no només tenim un govern incompetent, sinó amb importants dosis de mala fe. L’enganyifa que ha suposat per als propietaris afectats pels PAI’s Benicàssim Golf i Sectors 5 i 6 sembla no tindre final. Des de 2013, el Govern del PP sabia que Benicàssim Golf no era viable i que devia suspendre el projecte per a tornar a començar de nou un dibuix urbanístic de la zona. També sabia que devia tornar l’IBI urbà cobrat indegudament als afectats i girar-los IBI rústiques, tal com diverses sentències judicials ho indiquen, i la jurisprudència.

Durant aquests anys no només no han tornat res sinó que no respecten ni acaten les sentències judicials favorables als afectats. El que fan és reinterpretar aquestes sentències de tal manera que només tornen l’IBI dels darrers quatre exercicis, quan n’haurien de tornar tots els rebuts des del moment en què es presenta la demanda, tal com especifiquen clarament les diferents sentències. Aquesta evident mala fe interpretativa del PP porta conseqüències importants, tals com desacatament de sentències judicials; que fan perdre més el temps i diners als afectats, ja que han d’acudir de nou a la justícia via contenciós administratiu per a demanar l’acatament de sentència per part de l’Ajuntament; i suposa més costos per a l’erari públic, perquè és segur que l’Ajuntament perdrà aquests juís, amb la condemna a costes i costos que suposen. Açò és una altra conseqüència més del Govern del Money-Money. La gent de Benicàssim continua pagant un IBI disparat i, en canvi, veu com el deteriorament del municipi és imparable. *Portaveu de Compromís per Benicàssim