En agosto de 2007, semana arriba o abajo, escribí mi primer artículo de opinión para el diario Levante de Castelló. Desde entonces, semana sí, semana también, no he parado de dar la brasa con aquello que he creído que era importante destacar. Primero a las órdenes de Ximo Genís, más tarde, de Pepe Beltrán, y finalmente, ya en el periódico Mediterráneo, bajo la batuta de José Luis Valencia.

He opinado sobre lo divino y lo humano. Me he ganado amigos y enemigos. Me he equivocado en no pocas ocasiones y he dado en el clavo en otras tantas. Tengo detractores y seguidores. Grandes detractores y fieles seguidores. He tenido que retractarme alguna vez, y he exigido disculpas públicas a no pocos voceros de la mediocridad. He opinado sobre economía, sociedad, política, religión, deporte y otros muchos temas. Casi 700 artículos jalonan este tiempo dedicado a Castellón, Valencia y España. Y si de algo me siento orgulloso es de no haber dejado a nadie indiferente. Tanto aquellos que comparten mi punto de vista, como los que no, me leen. Semana tras semana compran el diario y escrutan mi columna. A todos ellos les doy las gracias. Sin ellos, no sería nada, articulísticamente hablando, si me permiten el palabro.

No son pocos los políticos que se han visto reflejados en estas líneas. No son pocos los empresarios que han visto alabada su labor. Ni pocos los mamporreros del poder que se han sonrojado al ver denunciadas sus maldades. Y son muchos los profesores, maestros, profesionales liberales o sanitarios que se han visto halagados. Un maestro o una doctora deben ver su labor reconocida, siempre. Lo creo con firmeza.

Acabo esta columna dándoles las gracias de nuevo, queridos lectores, por estar siempre ahí.

