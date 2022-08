S’acaba agost, s’acaba el Moncofa al Carrer, però en setembre continua l’estiu a Moncofa. Un any més el Concert de l’Estiu marca el final del MAC i el final del mes d’agost, però, aquest acte principal de la nostra programació cultural, ja fa molt de temps que no és el final de la temporada estival.

El magnífic espectacle flamenc amb col·laboració eqüestre oferit per Pedro Navarro el passat últim dissabte d’agost obri el pas al programa En setembre continua l’estiu a Moncofa. Posat en marxa ja fa uns anys a la nostra població i que permet, no sols a la gent que continua estiuejant sinó també a tots aquells que sense estar ja ací volen apropar-se a la nostra platja, continuar gaudint d’entreteniments per a tots. Perquè recordem que, per exemple, Moncofa està a tan sols 30 minuts de la ciutat de València i és, per tant, un lloc magnífic per a fer escapades de cap de setmana.

A més Moncofa s’ha convertit en una caixa plena de sorpreses per a tots aquells que venen per primera vegada a passar l’estiu o tan sols uns dies. Amb una àmplia oferta cultural, festiva i esportiva, totalment gratuïta i a cel obert, els nostres veïns i els nostres visitants poden gaudir de nombroses activitats durant pràcticament tots els dies de l’estiu. Perquè el programa Moncofa Mar d’Activitats s’ha convertit en la nostra millor carta de presentació. Activitats, per a tots el públic per totes les edats i per als distints públics que gratuïtament fiquen a l’abast de tots sempre un entreteniment assegurat. Activitats que inviten a la gent a eixir al carrer, a passejar i a gaudir dels negocis de la nostra població.

Però aquest programa, com no podia ser d’altra manera, no podia acabar en sec el 31 d’agost, i és per això també que des de fa uns anys el complementem amb En setembre continua l’estiu a Moncofa. Oferim una varietat d’activitats durant la primera quinzena de setembre que assegura l’entreteniment a tots aquells que continuen gaudint de les vacances, als nostres veïns del poble o als que, vinguen d’on vinguen, s’apropen a passar el caps de setmana al nostre poble.

I amb el mateix format, activitats de tota classe, per a tots els gustos i per a distintes edats en setembre continuarem passant-ho bé en Moncofa, i per això vull convidar a tots els lectors que continuen gaudint de l’estiu entre nosaltres, recordeu que En setembre continua l’estiu a Moncofa.

*Alcalde de Moncofa