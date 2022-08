Festes per a totes

Després de dos anys, per fi a Borriana viurem unes Festes de la Misericòrdia sense restriccions. Tots i totes tenim moltes ganes de gaudir dels carrers plens i de les retrobades al voltant de la taula amb les amistats o amb la penya que en molts casos, fa dos anys que no es produeixen.i ha ganes d’estirar converses i delitar-nos amb una bona taula; de vore concerts, ballar a les orquestres, de gaudir del teatre… Perquè la vida també és això, tindre moments d’alegria compartida. Però aquesta necessitat que tenim d’espremer la vida -sobretot la gent jove que a parer meu, com ja us deia al meu article anterior, són qui més ho ha patit- no ha de fer que ens oblidem de viure les festes amb responsabilitat. Unes festes en les que quals puguem tindre espais lliures de violència, en els que sentir-nos segures i a casa, ja que si ens sentim i cuidem els carrers com si foren la nostra casa conviurem amb plenitud.

Aquesta és la premissa principal perquè que tot el veïnat pugam gaudir. És per això que des del mateix Consell de la Joventut de Borriana ens van oferir centrar el lema de la campanya de festes en la responsabilitat, oferint altra cara de la joventut i també del veïnat que viu i gaudeix les festes. Des de la Unitat d’Igualtat no vam dubtar que havíem de recollir la proposta i llançar la campanya seguint el seu plantejament i ampliant-lo. Així incidim que es pot viure la festa sense oblidar que dalt de la penya viu el nostre veïnat i també té dret de descansar. Que necessitem col·laborar en la neteja dels carrers perquè siguen l’espai confortable i net en què a totes les persones ens agradaria estar. Visquem les festes amb intensitat però sense oblidar que l’abús de substàncies i les conductes de risc ens les poden truncar, a nosaltres i a tota la gent que estimem. A més a més, ara que hem patit l’estiu més calorós de la història segons apunten les dades, que se’ns han cremat tantes hectàrees de territori, visquem les festes sense oblidar que ho podem fer de forma més sostenible mediambientalment si ens hi posem. Però sobretot, podem viure les penyes tenint present que la diversitat és el nostre punt més fort i que totes puguem gaudir amb seguretat i tranquil·litat és responsabilitat de tots i totes. Davant això plantegem a tota la ciutadania que es sume a la campanya municipal de prevenció d’agressions sexistes, que participe del taller que oferim demà dimarts i s’impliquen en prevenir agressions sexistes i homòfobes perquè unes festes responsables i lliures de violència sempre seran unes FESTES PER A TOTES. *Regidora de Compromís