Quina potència tinc instal·lada a ma casa? Quin és el meu pic de potència consumida? Em convé més tindre l’energia contractada en el mercat lliure, o en el regulat? Com puc aplanar el meu pic de potència per contractar-ne menys i estalviar? Quant tarde a amortitzar-me una inversió en instal·lació de plaques solars? Com puc fer-ho perquè la meua comunitat de veïns estiga d’acord en posar-ne? I una rentadora amb menys consum? I un forn?

Arranca el curs polític amb les polítiques energètiques conduint el debat. Putin amenaça a Europa amb no reobrir el subministrament de gas durant l’hivern, Macron replica a Sánchez que no tot se soluciona amb un gasoducte Midcat entre Espanya i França i Sánchez intenta passar a l’ofensiva assistint hui al Senat a debatre amb Feijóo sobre energia. Quin somriure que el curs polític que pot acabar per revitalitzar el bipartidisme arranque en el desprestigiat Senat durant la crisi de legitimitat iniciada en 2008 de l’arquitectura administrativa pel seu segrest des de les organitzacions polítiques. El govern té en la gestió de la inflació i en particular de l’esforç que suposa sobre les economies familiars la crisi del mercat energètic la seua assignatura més dura del curs. Durant els darrers mesos hem estat bombardejats diàriament per la variació el preu de la llum, però hem tingut menys ferramentes per protegir-nos davant eixa conjuntura. S’han pres mesures claus, com ara l’excepció ibèrica al sistema europeu de fixació de preus, però insuficients perquè la ciutadania, crec, done hui un aprovat al govern en esta matèria. El context és complicadíssim, però ocurrències com la recomanació de llevar-se la corbata i la sensació de parlar-li únicament a una part menuda de la població no ajuden.

Bo Social

Sense canvis administratius no hi han canvis polítics. Les preguntes amb les quals començava l’article no són fàcils i el poder públic ha d’implicar-se en ajudar a la ciutadania a respondre-les si volem aprovar en energia. El Bo Social juga un paper clau per lluitar contra la pobresa energètica, però l’hauríem d’acompanyar d’una nova cultura energètica que caminés cap a no fer-lo necessari. Des de l’Ajuntament estem tractant de dissenyar una Oficina d’Energia que faça eixe paper, però el govern central hauria de desplegar eixe servei en tot el país si vol aprovar en energia i, crec, és una assignatura clau per passar al següent cicle.

Portaveu de Podem EUPV