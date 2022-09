Ja hem normalitzat el No pel No i el cuanto peor mejor del Partit Popular, i és que ja pot el Govern d’Espanya aprovar lleis i decrets per a millorar la vida de les persones que aquesta dreta, en decadència social, ha votat sistemàticament No. Entre altres, a les pujades del salari mínim, a la reforma laboral dels contractes indefinits, a la prohibició dels desnonaments, a l’eliminació del copagament farmacèutic, a l’escut social, al pla de recuperació, a la revaloració de les pensions, a més a més de governar al costat d’un partit feixista que nega la violència de gènere, i ataca a diferents col·lectius. Aquest és el Partit Popular de la llibertat, el del No i de blanquejar al feixisme.

Però què esperem d’un partit popular, ranci, caduc i retrògrad que va votar en contra del dret a l’eutanàsia, l’avortament, el divorci, el matrimoni entre persones del mateix sexe, del sí és sí, o de la llei d’igualtat? Una mesura que ve des d’Europa I ara parlen del Pla d’estalvi energètic, una mesura que ve des d’Europa per a fer front al xantatge energètic de Putin, i, sincerament, ja sé que el PP ha perdut el nord, però obrir una altra guerra amb el «Madrid no s’apaga» és demencial. I és demencial perquè no s’apaga ni Madrid ni cap ciutat. L’enllumenat públic continua funcionant, i és un error pensar que els aparadors i els edificis sense activitat són els que il·luminen i donen seguretat. Encara recorde els divendres de dolors de Rajoy, aquells divendres de decrets que només feien retallar drets a les persones enfront del rescat de les entitats bancàries. Eixe sí que va ser l’apagat general dels drets socials, la sanitat i l’educació, els divendres de dolors van apagar la vida digna de moltes persones. Ara es decreta igualtat i humanitat, abans amb el PP es decretava desigualtat. I Mazón?, de «turné». Diputada autonòmica i portaveu adjunta del PSPV en les Corts