A les festes, Trenca el silenci

Trenca el silenci és el lema de la campanya de conscienciació i sensibilització que hem iniciat des de l’Ajuntament d’Almenara perquè les festes patronals del nostre poble estiguen lliures de violència masclista, homofòbia i transfòbia. Pense, com a alcaldessa, que les celebracions són un bon moment per a fer vore a la població la situació general al respecte i conscienciar als nostres veïns i veïnes perquè les festes estiguen lliures d’aquesta mena d’actituds, així com d’imatges sexistes.

Al nostre poble apostem per la igualtat i som pioners en iniciatives de conscienciació davant la violència masclista, i ho anem a seguir fent amb la col·laboració de tots i totes. D’aquesta manera volem recordar que les festes són per a que les gaudim amb respecte totes les persones, que en festes no tot val, que el «no és no» i que insistir o assetjar és agredir.

Així, amb la campanya, a més de conscienciar i prevenir, el que volem es que es trenque el silenci, que es denuncie, i que s’informe del que puga passar. Per això, en els principals actes s’instal·larà un punt violeta, on a més de fer les habituals tasques d’informació i conscienciació, també comptarà amb la presència d’una agent especialitzada de la Policia Local d’Almenara per a que en el cas que siga necessari intervindre, així com iniciar la tramitació pertinent si pertoca. Cal recordar que la Policia Local d’Almenara va ser recentment premiada per la Generalitat Valenciana per les seues tasques amb el programa Viogen.

D’altra banda dins de la campanya també s’estan repartint una sèrie d’adhesius per a les diferents penyes amb el lema, així com material informatiu. Al mateix temps s’ha preparat un roll-up i un photocall que estaran visibles durant els principals actes de les festes. També s’ha elaborat un decàleg, que es repartirà i també es trobarà en el punt violeta, en el qual es dona una sèrie de consells. Igualment, hem parlat amb els i les firaires per a que a la Fira d’Atraccions no hi haja imatges sexistes. Pensem que no és el millor per a un lloc on acudeix públic familiar.

Finalment, canviant de tema i ja que he parlat de la Fira, afegir que com en anys anteriors també serà inclusiva, amb una hora diària sense música ni llums per a que puguen gaudir les xiquetes i els xiquets que patisquen el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) així com els que tenen la síndrome d’asperger, o tinguen alguna problemàtica relacionada amb les llums i la música.

Alcaldessa d’Almenara