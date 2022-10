De celebració i reivindicació

A Almassora estem en festes des del passat divendres. Tenim la sort de viure un temps esperat de trobades i germanor, compartit amb familiars, amistats i gent que ve des de poblacions veïnes per gaudir d’uns dies tan especials. Després de tot el que hem patit per la pandèmia, és una gran alegria poder celebrar les nostres festes com ho féiem abans, poder tornar a abraçar-nos, ballar i fer comboi. Com ho farem el 9 d’Octubre, una data en què no només recordem i commemorem els nostres orígens com a poble sinó que també reivindiquem la nostra llengua, la nostra cultura i tot allò que moltes vegades se’ns nega. Un dia en què també exigim un tracte igualitari, també demanem a l’Estat que no ens seguisca condemnant a un sistema de finançament injust.

Els valencians i les valencianes som els que menys diners rebem de tot l’estat. És escandalós que rebem deu vegades menys inversions per als trens de rodalia que Madrid amb pràcticament la mateixa població. Aquest fet s’ha agreujat en les útlimes dècades i ha provocat que milers de persones que eren usuàries del servei ara opten pel cotxe privat, amb el greu retrocés que suposa pel que fa a l’emissió de gasos contaminants. El model actual de finançament, caducat des de 2014, ens perjudica greument. El Gobierno ens deu milers de milions d’euros i qualsevol excusa és bona per a ajornar la revisió d’aquest deute. Com exigim contínuament a través del nostre diputat al Congrés i pròxim president de la Generalitat valenciana, Joan Baldoví, cal que el Govern de Sánchez reforme el sistema de finançament de manera immediata. Però ja fa set anys que esperem i la ciutadania està cansada de les mentides de PP i PSOE. Per molt que en un dia com el 9 d’Octubre es vestisquen d’orgull valencià, la realitat és que, des de Madrid, no mouen un dit pel nostre territori ni per la nostra gent. Formacions com Compromís no deixem de reivindicar. Pel futur dels nostres fills i filles i el del poble valencià. Per posar fi a discriminacions injustes. Perquè tenim moltes tradicions, festes i trets culturals que cal preservar i celebrar però també hi ha moltes situacions que cal canviar per millorar el dia a dia del veïnat d’Almassora i de tot el País Valencià. Molt bones festes, almassorins i almassorines i bona diada, valencians i valencianes! Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora