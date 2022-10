Iniciar la transició agroecològica

Castelló serem seu durant dijous, divendres i dissabte d’esta setmana de l’Assemblea de la Xarxa de Municipis per l’Agroecologia. Estos dies, arran de l’estrés de l’organització dels detalls d’un esdeveniment així (allotjaments, desplaçaments, ponents, protocol…), recordava una de les primeres reunions que em va donar llum sobre com afrontar este mandat municipal. Unes setmanes després de la constitució de la corporació vam fer una primera visita a la Ciutat Administrativa 9 d’octubre per reunir-nos amb el Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat, David Torres, amb qui havia coincidit la legislatura passada a les Corts Valencianes. Volia xarrar amb ell sobre idees per desenvolupar polítiques que estimularen l’activitat agrària en el terme, em va recomanar que aprofités el viatge i anés a la Universitat Politècnica de València per parlar també amb la gent del Centre d’Estudis Rurals i Agraris Internacional (CERAI), amb una experiència dilatada de treball per a moltes administracions nacionals i internacionals. Vam xarrar sobre el nostre interés de desenvolupar la figura del Parc Agrari per lluitar contra l’abandonament de finques de cítrics una volta ja incorporada al text de la Llei d’Estructures Agràries. La resposta va ser d’inici desalentadora, però estos dies la comprenc millor. Sense un reglament concret, sense cap experiència valenciana prèvia, sense estructura administrativa dedicada per complet, l’objectiu podia resultar frustrant per ser massa ambiciós. La resposta de Piero va ser que ens centrarem a dinamitzar al sector primari amb accions concretes i de curt termini i que ens esforçarem a tindre recursos exclusius per a les polítiques agroalimentàries. I que ens adherirem a la Xarxa de Municipis per l’Agroecologia.

Tres anys i més després d’aquella anècdota som seu de l’Assemblea de la Xarxa, la nova secció de Transició Ecològica ha fet un magnífic esforç per organitzar-la i hem fet tot un seguit de polítiques públiques agroecològiques apreses de València, de Valladolid, de Saragossa, de Rivas, de Madrid, del Prat de Llobregat i de tants altres municipis que formen part de la xarxa que, si bé no ens han permés assolir tots els nostres objectius (era impossible fer-ho), sí que ens han permés iniciar una transició agroecològica del nostre terme municipal que ja és irreversible. Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló