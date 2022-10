Parlem clar, paguem el que toca

M’escandalitza sentir el debat fiscal, des de farsants de Robin Hood a venedors de fum que ofereixen l’impossible i amaguen la lletra xicoteta. Entre mig algunes propostes interessants que passen desapercebudes.

Recordem, Estat, CCAA i Ajuntaments presten serveis essencials a la ciutadania que se paguen en diners dels impostos, que a més necessitem per a tornar el deute.

Quan volem millor educació, sanitat, dependència o justícia estem demanant més recursos que només se poden aconseguir en diners que s’han de traure d’algun lloc. Quan demanem millor neteja, més parcs i espais d’ús públic, s’han de pagar. Els recursos per a fer-ho son públics i s’han de gastar bé, en eficiència, i dient-nos en què i com, amb transparència.

Per a les CCAA i Ajuntaments a més dels tributs està el que perceben de l’Estat. Sense una reforma dels sistemes de finançament autonòmic i local qualsevol discussió sobre impostos autonòmics o locals és un cul de sac.

Entre els principis del Sistema Tributari Espanyol està la progressivitat, però no tots els impostos valen per al mateix, i està s’aconsegueix fonamentalment en l'IRPF perquè és més efectiu. No te sentit tornar a cobrar en successions per coses que les famílies ja han pagat en vida. Els invents en altres impostos, nous o existents, només valen per crear distorsions en l’economia i empitjorar el seu funcionament.

Igualment, les empreses han de contribuir en part dels seus beneficis perquè per a obtindre’ls utilitzen infraestructures i serveis que hem pagat entre tots, però al mateix temps hem de cuidar de que els tinguen i se’n puguen quedar bona part, perquè gràcies a ells podran invertir i millorar a seua competitivitat. Alguna cosa no funciona bé si falten ingressos i no s’arregla esquilant a les rendes mitjanes. El sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda xifra l’economia sumergida en un 25% del PIB, al voltant de 270.000 milions d’euros. D’això deuriem estar parlant i no d’enfrontar a la ciutadania en debats estèrils quan falta eficiència i transparència en l’ús dels recursos públics.

Portaveu del Grup Municipal Ciutadans en Vila-real