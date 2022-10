Investigació responsable a la Universitat Jaume I

L’1 de juliol de 1999 es va clausurar a Budapest la Conferència Mundial sobre la Ciència per al Segle XXI amb el títol Un nou compromís. Convocada per la UNESCO i el Consell Internacional de la Ciència, la conferència va reunir delegats de més de 140 països, així com representants de nombroses associacions científiques i organitzacions relacionades amb la ciència. La Conferència es va tancar amb l’aprovació per unanimitat d’una Declaració sobre la Ciència i l’Ús del Coneixement Científic.

Entre les seues principals conclusions es recull que «la pràctica de la recerca científica i la utilització del saber derivat de la investigació ha de tenir sempre aquests objectius: aconseguir el benestar de la humanitat, incloent-hi la reducció de la pobresa; respectar la dignitat i els drets dels éssers humans, així com el medi ambient del planeta; i tenir plenament en compte la responsabilitat que ens incumbeix respecte de les generacions presents i futures». Igualment, s’hi indica que «el personal investigador s’ha de comprometre a acatar normes ètiques estrictes […]. La responsabilitat social que incumbeix al personal investigador exigeix que mantinga un alt grau d’honradesa i control de qualitat professional, difonga els seus coneixements, els comunique al públic i forme les noves generacions». En aquest context, el Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat, que recentment ha acordat la comunitat investigadora de la Universitat Jaume I, és el document de referència sobre matèries relacionades amb l’ètica professional en la investigació i amb la integritat científica i la investigació responsable. Estableix els principis ètics i deontològics generals que han de prevaldre en les activitats científiques realitzades a la universitat pública de Castelló. Es tracta d’un codi homologable als que ja existeixen en altres institucions de referència en l’àmbit de la recerca a escala nacional i internacional. També és un document que tracta d’ajudar i assessorar el personal investigador a complir els requisits i els processos de rendició de comptes que exigeixen els diferents organismes finançadors de l’activitat investigadora, tant públics com privats. Podem dir que la finalitat del codi és incentivar una pràctica investigadora honesta i transparent mitjançant una sèrie de compromisos dirigits tant a la universitat, com a institució, com a la comunitat investigadora i al personal d’investigació. En definitiva, es tracta de promoure una activitat científica oberta al servei de la societat facilitant el lliure accés a les dades generades per la recerca, incentivant la participació de la ciutadania en el procés cientificotècnic, facilitant l’accés a la cultura científica i de la innovació o incorporant la perspectiva de gènere de manera transversal entre els continguts dels projectes d’investigació. La nova estructura, impulsada des del Vicerectorat d’Investigació en col·laboració amb el projecte europeu ETHNA System i sota la direcció del professor Ramón Feenstra del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I, és fruit d’un llarg procés de reflexió i debat en què ha participat la major part de la comunitat investigadora. El procés, iniciat en gener de 2021, va incloure inicialment les fases de diagnòstic i consulta. Així, a través de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), es va consultar la comunitat investigadora sobre les seues percepcions, coneixements i preocupacions generals sobre qüestions vinculades a l’ètica de la investigació. Recollida aquesta informació, grups d’experts van preparar els primers esborranys de la documentació que posteriorment es va debatre i revisar en nombroses reunions per tal de definir el contingut del Codi de Bones Pràctiques, així com les característiques del nou Comitè Ètic. Addicionalment, el codi contempla un nou sistema de governança i compliment. Així, el Comitè d’Ètica i Integritat en la Investigació (CEI) té la funció principal de donar resposta a les necessitats en aquest àmbit del personal investigador de la Universitat Jaume I. Aquest òrgan vetla per la protecció en el transcurs de les investigacions dels drets fonamentals de les persones que hi participen, el benestar dels animals i el medi ambient, i pel respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la comunitat científica i els Estatuts de la Universitat. Amb aquest codi, l’UJI dona compliment als compromisos adquirits davant la Comissió Europea per a l’obtenció del Segell d’Excel·lència en Recursos Humans d’Investigació (HRS4R) i s’ha d’interpretar com un instrument a l’abast de tota la comunitat investigadora, també del personal investigador novell que es forma en el món professional de la recerca en l’Escola de Doctorat, per a orientar la seua tasca professional. Així, el codi s’ha elaborat des del convenciment que una investigació de qualitat s’ha de desenvolupar, necessàriament, en un entorn que incentive les bones pràctiques en matèria d’investigació i en un ambient científic enriquidor, col·laboratiu, amb projecció internacional i centrat en les persones, i que cal afavorir unes condicions laborals saludables en aquest àmbit tan competitiu. *Vicerector d’Investigació de l’UJI