En el pasado pleno del Ayuntamiento de Benicarló, los concejales de PSPV y Compromís votaron en contra de una moción que pedía luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las Comunidades de Propietarios. Hay que reconocer que fue una decisión consecuente, ya que ambos forman parte de un gobierno Frankenstein en el las leyes protegen a los delincuentes y persiguen a los propietarios. El mundo al revés.

No parece que a los responsables del gobierno municipal de Xaro Miralles estén demasiado preocupados porque Benicarló lidere el aumento de delitos en la provincia de Castellón, con una subida de más del 40% según los datos del propio Ministerio del Interior. A nosotros sí nos preocupa, mucho. Una vez una persona ha okupado el piso y cambiado la cerradura, el propietario tiene un enorme problema. Porque pasadas 48 horas, esa casa se considera inviolable y como no se considera un delito flagrante, la Policía no puede entrar sin una orden judicial. Esto se traduce en que, para recuperar su casa, los legítimos propietarios deben emprender un largo y tortuoso camino judicial.

En Castellón se okupa una casa cada dos días. Tenemos que promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada y garantizar la convivencia. Los vecinos de Benicarló que cumplen la ley, pagan sus hipotecas e impuestos ven como sus propiedades pueden ser asaltadas, mientras que los delincuentes tienen todas las facilidades y garantías del mundo. Una situación limite y realmente preocupante, salvo que seas socialista y hagas como el anuncio de esa conocida compañía telefónica: Non ti preoccupare! Non ti prroccupare!

Hemos sido demasiado permisivos con la okupación en Benicarló, como si asaltar la vivienda de un particular o un banco no fuese un grave delito. La solución a los problemas habitacionales de familias sin recursos o marginales no puede venir de saltarse las leyes y violentar el derecho a la propiedad. La solución pasa siempre por una adecuada política de vivienda y protección social. Es un fracaso más del gobierno de Pedro Sánchez, el que venía a rescatar a las personas y que ha provocado que ahora rescatemos casas.

Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicarló