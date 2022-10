Volem escoltar-te. Volem sentir-te

Comença el compte enrere per a agafar-nos de la mà i anar tots a una per a aconseguir una necessitat, quasi irrefutable, com és el canvi. Aquestes eleccions municipals, potser són les més importants dels darrers temps, almenys per al nostre poble. Durant un govern de 19 anys del Partit Popular, les millores van ser entre poques i insuficients. Per això, al 15, vam fer un cop damunt la taula i, gràcies a la nostra proposta electoral, va canviar el color. Nosaltres vam entrar amb il·lusió, amb ganes de millorar la vida de les nostres veïnes i veïns. Però que va passar? Arribades les eleccions del 19 totes aquestes millores se les va apropiar el PSOE, i malauradament, ens van menysprear en campanya electoral.

Aqueix any, com que no van aconseguir la majoria absoluta, van vindre a negociar un nou govern, i nosaltres vam dir que no. No anàvem a passar pel mateix sense garanties.

No posaré el dit a la nafra i explicar els darrers tres anys. És moment de lluitar pel canvi i la millora, de triar poble.

Tertúlies obertes

Per això, volem escoltar-te: volem que ens digues què penses, què voldries per al poble. Però, sobretot, volem sentir-te. Per a fer-ho encetarem una sèrie de tertúlies obertes, temàtiques, perquè tothom puga participar. El pròxim dia 27 començarem amb una al voltant de l’educació. I ho farem amb la participació de Vicent Marzà. Però no anem a fer un míting, no anem a fer una taula rodona, volem que participeu totes i tots. Els protagonistes sou vosaltres. No falteu, no vos penedireu. Vos esperem!

Portaveu del grup municipal de Triem Vilafamés-Compromís