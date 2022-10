Uns Pressupostos per a totes i tots

La ministra d’Hisenda María Jesús Montero va explicar durant una intervenció fa uns dies que «tota la ciutadania té en els Pressupostos Generals de l’Estat per al proper any partides i mesures que la beneficien de forma directa».

I no li falta raó quan, una vegada més, el govern de Pedro Sánchez demostra que la seua prioritat en els comptes de cara a l’any que ve serà estar al costat de la ciutadania, especialment dels que més afectats estan per causa de la crisi que estem travessant per la deriva de la guerra a Ucraïna. Un despropòsit que suposa la crisi energètica que estem vivint i l’augment de la inflació.

Però no tots patim aquesta crisi (passa a totes les crisis) de la mateixa manera. Per això els socialistes entenem que hem d’estar amb els qui més ho necessiten: les classes mitjanes i treballadores, els més pobres. Per això, els pressupostos són l’eina necessària, en aquests moments, per a garantir que l’estat de benestar continue protegint els que més ho necessiten. I tenir en compte que sempre no ha estat així… Que els que prometen baixada d’impostos no les duen a terme quan governen, més prompte al contrari.

Estem davant d’uns pressupostos que tenen la inversió social més gran de la història d’Espanya i, per lo tant, de la província de Castelló. Inversió rècord en educació, sanitat i dependència. 135.000 pensionistes de Castelló es beneficiaran de l’augment del 8,5% en les retribucions. Augmenten el Salari Mínim i l’Ingrés Mínim Vital, dupliquen les ajudes del bo social, mantenen la gratuïtat del transport públic…

Assaltar el poder

Tot i això, els pessimistes socials només volen vore que la cosa vaja malament per tenir una oportunitat per a assaltar el poder amb fórmules que ja s’estan veient que no funcionen, com es el cas d’Anglaterra.

També cal destacar que encara amb la despesa social que hem descrit, aquest pressupostos tampoc s’obliden de les infraestructures importants com son els 77 milions d’euros del Corredor Mediterrani, la millora del port de Castelló amb una inversió de 30 milions d’euros o la prolongació de l’N-232. Inversions que suposen un gran impuls per al creixement i el desenvolupament industrial d’aquesta província i que ens ajudaran a atraure més empreses i a crear més llocs de treball.

Secretari d’organització del PSPV de la província de Castelló