Salario o conflicto

Es en los momentos de crisis cuando las personas poderosas pretenden sacar ventaja de la situación, es lógico, lo tienen todo a su favor. Lo pretenden y lo logran, añadiría yo, por lo menos hasta ahora venía siendo así.

Y léanme bien queridos lectores, las personas poderosas son las personas poderosas. Igual que no todas somos clase media (pese que a muchas les pese), no todas las personas de las élites dirigentes son personas poderosas (aunque a muchas les duela).

Y es en este país de contrastes, donde conceptos como el de clase obrera no gustan y mola mucho más ser ejecutivo medio, donde mantener una batalla programática sobre la subida o bajada de impuestos pierde su sentido económico en pos del ideológico y evidentemente del electoral.

Precisamente en la palabra electoral podemos hallar una de las claves. Solo hay que observar cómo Garamendi pierde cintura en la concertación social y la negociación colectiva, ante el avance del calendario y el empuje de sus socios. Igualmente notable aquí en el País Valenciano, el cambio de actitud del presidente de la Cámara de comercio de Alicante, donde apenas la semana pasada defendía la negociación y después de los movimientos del Govern del Botànic, anda pegándole fuego a las calles. Impagable su foto con dirigentes del PP a su espalda. Sí, queridos lectores, solo el PPCV, sin la CEV, ni agentes sociales.

No olvidemos que Mazón es quién es y viene de donde viene. Mazón necesita fraccionar la infrafinanciación del País Valencià en tres partes, para implementar su campaña hacia la presidencia de la Generalitat valenciana. Mazón al igual que Feijóo y el PP Nacional, en su afán por desgastar al oponente político, son capaces de atacar medidas que el propio PP Europeo defiende para los países de la UE.

En esta batalla de desgaste político, quienes más se lucen son los cipayos de las personas poderosas (véanse también empresarios piratas, voceras de segunda, y algunos tertulianos más o menos mediáticos).

En este panorama pospandémico, difícil de imaginar hasta para el propio Julio Verne, con una grave crisis económica, energética, entre ruidos de tambores de guerra y amenazas atómicas… crecen los fantasmas y se acentúan las diferencias.

La mayoría social debe exigir la protección que le corresponde y debe hacerlo con fuerza, sin temores ni complejos. Hay que tomar la calle de nuevo, hay que exigir a nuestros representantes políticos que nos defiendan, que garanticen nuestros derechos y que posibiliten con sus acciones ejecutivas nuestros proyectos de vida.

Queridos lectores, no se fíen nunca de quien pretenda salir de una crisis bajando impuestos, ni mucho menos de quien pretende dejar en la estacada a las personas más necesitadas en favor de las poderosas. Son recetas viejas del neoliberalismo salvaje, recetas fracasadas a las que no les queda más que buscar culpables lejos de sus trincheras. No son casuales algunos titulares estratégicamente espaciados en el tiempo, donde se lanza que los funcionarios doblan la subida de sueldos que el resto de los mortales, o que hay pensionistas que cobran de más de 3.000 euros al mes.

Más allá del color de cada uno y su mayor o menor afinidad con el actual Gobierno de coalición… ¿Quién pone en duda el efecto de la reforma laboral, la subida del SMI o los ERTES? Los empresarios serios fuera de micro agradecen sin duda alguna la apuesta del Gobierno por la senda de los ERTES.

Los dos grandes sindicatos de clase confederados de este país, CCOO y UGT, han diseñado la campaña Salario o conflicto para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva, un pacto de rentas y seguir desplegando un escudo social que dé cobertura al mayor número de personas. Dentro de esta campaña, el 24 de octubre en Valencia ambos sindicatos realizarán una asamblea con cerca de mil personas delegadas y que supondrá el pistoletazo de salida para la gran manifestación del 3 de diciembre en Madrid. En dicha asamblea intervendrán las secretarías generales de ambos sindicatos, tanto nacionales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, como las del País Valencià Ana García e Ismael Sáez.

Secretario General de la FSC CCOO PV Comarques del Nord