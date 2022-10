Res non verba para la política

Res non verba (fets, no paraules), aquesta és la política del president Puig, una política de fets on els diners es queden en les butxaques de les persones. I és molt senzill d’explicar: entre altres, tenim una educació pública on les famílies ja no paguen els llibres, on més de 139.500 escolars tenen beca de menjador, on els joves tenen més beques i menys taxes, on els menors de 30 anys tenen gratis el transport públic, on els pensionistes ja no tenen copagament farmacèutic, on els usuaris de centres d’ocupació i centres de dia ja no tenen copagament. En canvi, l’altre dia una mare em va explicar que el copagament que li va imposar el Partit Popular li va costar 8.000 euros (Sr. Mazón amb vostés els diners no estaven en les butxaques de les famílies, tot el contrari: el PP el confiscava amb copagaments immorals).

Els Populars, els de la insolvència, la mala fe i els copagaments, diuen que cal abaixar els impostos perquè els diners estiguen en les butxaques dels ciutadans, però clar, no conten que volen abaixar impostos als qui més tenen, per a perjudicar els que tenen menys recursos oferint uns pèssims serveis públics, cosa que ve molt bé al PP per a tindre l’excusa i així privatitzar-los. Beneficiant als seus amiguets de l’ànima És el pla perfecte de la dreta i l’extrema dreta per a continuar beneficiant als seus amiguets de l’ànima, parlant d’amiguets de l’ànima, sorpresa! Tres expresidents de la Generalitat Valenciana, els tres del Partit Popular, en la banqueta! I Mazón (el líder del Partit Popular valencià) recuperant zaplanistes. I jo em pregunte, és que enyoren quan la Comunitat Valenciana era terra de corruptes?, el país de la Gürtel? Des que governa el president Puig, afortunadament, tot ha canviat, el País Valencià ha recuperat el seu prestigi, tornem a estar en el mapa del món, la UE i les empreses confien en la nostra terra, s’ha creat ocupació, els joves tenen més oportunitats, les persones majors poden gaudir de la seua tercera edat amb més recursos, les famílies tenen més ajudes i bonificacions, i som referents en justícia fiscal i en justícia social. Amb el president Puig avancem. I ho continuarem fent. Res non verba. PD: Mentrestant, el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, continua balbotejant fal·làcies des d’una capitania que li ve gran. Diputada por Castellón del PSPV-PSOE en Les Corts