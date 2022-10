No entiendo la política si no es como herramienta de cambio, como motor de bienestar ciudadano, como conquista de derechos sociales, como garante del interés general. «Los políticos somos proveedores de certidumbres», señalaba Felipe González recientemente en la presentación de la exposición 40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022 que conmemora la victoria socialista en el 82 y las grandes transformaciones que ha vivido el país con los sucesivos gobiernos progresistas.

Esas certidumbres se han sustanciado en forma de leyes, de derechos, de avances sociales innegables en las últimas décadas que son el reflejo de un gran país. Y aunque los desafíos han sido mayúsculos en otras épocas, como lo son en esta, quienes entienden la política como una forma de mejorar la vida de las personas han impulsado y acompañado los cambios que hoy como sociedad gozamos.

En 40 años, la senda del progreso nos ha llevado a conquistar derechos tan necesarios en sociedades democráticas como el matrimonio homosexual, y nos ha proveído de herramientas legales para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, como la ley de violencia de género. Ese rumbo progresista ha recuperado la memoria democrática y está reparando el dolor causado por la represión franquista. Ese camino nos ha llevado a reforzar el Estado de Bienestar, garante de igualdad y justicia social.

Mirar al pasado para comprender el presente

Es importante mirar al pasado para comprender el presente y construir un futuro común mejor. Y es importante saber leer los desafíos de nuestra época para actuar desde la política con la contundencia de la razón y la pasión de la convicción. Por eso no se entienden relatos caducos y viejos paradigmas que solo benefician a unos pocos. Por eso cuando oímos que los jóvenes han perdido la cultura del esfuerzo no podemos más que responder con perplejidad. Es difícil interpretar peor la realidad, la desconexión de la derecha con la gente real es tremenda.

Ayer tuve ocasión de compartir la tarde con muchos jóvenes en el congreso de la juventud Àgora Jove 2022, en la Universitat Jaume I, y quise transmitirles la importancia de la política como herramienta de cambio. Algunos les llaman la generación de cristal, pero no son conscientes de la dureza de los tiempos que viven. Han vivido crisis tras crisis de las que se han derivado grandes y profundas dificultades, y aun así son la generación más preparada, la generación más concienciada contra el machismo, el racismo y el cambio climático, la generación más sensibilizada en asuntos tan relevantes para el mundo en que vivimos como la igualdad o la salud mental.

Dar certidumbre

Una vez más, la política debe estar para dar certidumbre. Para generar oportunidades y condiciones sociales y económicas que propicien el desarrollo de los proyectos vitales, no para culpabilizar y señalar. Porque eso es negar la realidad, y cuando se niega la realidad desde la política no cabe esperar ninguna respuesta a los problemas de la gente. Afortunadamente, en este país, en esta comunidad, en esta ciudad, seguimos en la senda del progreso, que no es otra cosa que el camino hacia el bienestar y las libertades. Sin miedo, con determinación y esperanza.

Alcaldesa de Castelló