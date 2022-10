Solidaridad e implicación

Desde el anonimato y de forma desinteresada. Así es como toman forma la mayor parte de las acciones solidarias que se desarrollan en nuestra sociedad y recientemente hemos tenido la oportunidad de vivirlo en Alcalà-Alcossebre. La semana pasada tuve el honor de acompañar a la asociación The Friends of Alcossebre en la entrega de los IV Premios Solidarios de Cadena 100 Castellón, en el que fueron reconocidos. Desde hace muchos años, esta entidad --constituida por integrantes de la numerosa colonia británica de Alcossebre-- se dedica a recaudar fondos, a través de distintas iniciativas, que se destinan a otros colectivos locales, colaboración con entidades deportivas, compra de material, etc.

La barrera del idioma o de la diversidad cultural se suple con las ganas de remar juntos en la misma dirección, de revertir lo recaudado en el municipio y de trabajar en beneficio de todos. En Alcalà-Alcossebre ya conocíamos y valorábamos su labor y ahora se ha dado a conocer en toda la provincia, lo que nos enorgullece mucho. Esa solidaridad y entrega se materializaron también el pasado el fin de semana, mientras se jugaba un partido en el campo de fútbol del CF Alcalà, cuando un jugador local sufrió un ataque cardíaco. Gracias a la rápida intervención de una sanitaria de profesión, presente en el campo, y a contar con un desfibrilador, se pudo evitar una desgracia. Alcalà-Alcossebre es municipio cardioprotegido y contamos con 15 desfibriladores repartidos por edificios municipales, instalaciones deportivas, centros educativos, etc. Incluso en los vehículos de la Policía Local hay un desfibrilador para poder trasladarlo a cualquier punto de la población. También se realizan formaciones, a cargo del Ayuntamiento, para enseñar cómo utilizarlos. Son esos gestos que no se ven, que no ocupan grandes titulares ni remueven conciencias pero que son fundamentales para una sociedad. Y son gestos que hacemos conjuntamente: vecinos y vecinas, asociaciones locales, entidades e instituciones como el Ayuntamiento. Porque, como hemos visto en estos casos, la implicación a todos los niveles y la entrega pueden hacernos conseguir grandes cosas. Alcalde de Alcalà-Alcossebre