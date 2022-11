¿Truco o trato?

Hace una semana tuvimos la primera toma contacto con el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, para la elaboración de los presupuestos del 2023. Es la primera de las reuniones de trabajo que deberían desembocar en la aprobación --o no-- de las cuentas provinciales por parte de Ciudadanos. Es decir, en que valoremos con nuestro voto los números que han elaborado el equipo de gobierno de PSPV y Compromís. Su mayoría en la cámara hace que no nos necesiten para sacarlos adelante a la oposición, pero su aprobación por mayoría o por minoría dice mucho del contenido de esas cuentas y de la forma de gobernar.

En lo que llevamos de legislatura los hemos votado a favor, nos hemos abstenido, pero aún no los hemos votado en contra. Esa es la gran baza de Ciudadanos y nuestros votantes lo saben: nuestro voto no es cautivo y dependerá siempre del buen o mal trabajo que se haya realizado por la ciudadanía. Es lo único que nos importa, sin hacer futuras cuentas electorales o calcular supuestos réditos políticos. Si mejoran la provincia, adelante, y si no, pues también saldrán aprobadas pero no será con nuestra aprobación.

Evidentemente, luego vienen los trucos y las interpretaciones de todos los colores y pelajes. Si los apruebas, te has vendido al equipo de gobierno, y si haces lo contrario es que te alineas en un malvado eje del mal con el Partido Popular. Pues miren, ni lo uno ni lo otro, las cosas son más sencillas. El equipo de gobierno nos presenta un borrador de las líneas maestras presupuestarias, al que nosotros añadiremos aquellos proyectos que nuestros alcaldes y concejales nos piden que tengamos en cuenta. Tan sencillo como eso. Dependiendo del grado de compromiso de nuestras propuestas, obraremos en consecuencia.

Nos van a acusar siempre de apoyar al contrario

¿Por qué explico esto que es bastante lógico y evidente? Pues porque este es año electoral y estamos a siete meses de las elecciones municipales. Y habría que ser muy iluso para pensar que, decidamos lo que decidamos, no será manipulado y utilizado políticamente. Y eso, lejos de ser un problema, es una suerte. Porque como ya sabemos que de un lado u otro del río nos van a acusar siempre de apoyar al contrario, tenemos las manos y la conciencia libres.

Los presupuestos son una herramienta fundamental, la más importante para transformar un municipio. Y precisamente por eso en el mío, Benicàssim, no han salido adelante. Ni traiciones, ni deslealtades, ni cuentos chinos. Si se quiere hacer unos presupuestos con tu socio de gobierno, sin escuchar lo que pide tu socio de gobierno, no puede haber trato...porque hay truco. Y nosotros no estamos para imitar a Houdini, sino para hacer valer lo que pusimos en un programa electoral hace cuatro años. Que igual lo pusimos para eso, no para emular a Groucho Marx y decir aquello de «estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros». Nosotros somos gente amable, pero seria. Si se quiere a Ciudadanos solamente para maquillar unos presupuestos, no habrá truco porque habrá trato. Esto no es Halloween, la ciudad imaginada por Tim Burton es solamente un maravilloso cuento. Como las excusas de algunos para no aprobar sus números. Cuentas que son cuentos y trucos que no son tratos.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón